Técnico do Vasco garante força total contra Vitória na Copa do Brasil

O Vasco goleou o Olimpia por 4 a 1 nesta quinta-feira, 20, e avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana, o que animou o treinador da equipe, o português Pedro Emanuel. O comandante garantiu que o time vai continuar com força total em todas as competições, incluindo na Copa do Brasil, onde terá o Esporte Clube Vitória como adversário.

Apesar do Vasco brigar para não cair no Brasileirão, o treinador ressaltou que não vai abdicar de nenhuma competição, contrariando uma recomendação da direção do clube.

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“É lógico que temos urgência no Brasileirão, é nossa competição maior. Pela ambição que esse clube está a mostrar, não vou abdicar. Vou ser sincero, mesmo que a direção fale comigo sobre isso, acho que seria injusto neste momento, nesta fase da competição, abdicar seja do que for”, disse Pedro Emanuel.

O treinador ainda elogiou os jogadores que saíram do banco de reservas durante a partida desta quinta-feira, afirmando que confia no elenco para a sequência da temporada: “Fizemos seis trocas neste jogo e eles se mostraram com exibições fantásticas e individuais que a equipe pode contar com eles”.

Além das quartas de final do torneio internacional, o Vasco também precisa se preocupar com as quartas de final da Copa do Brasil, em que enfrenta o Vitória. O jogo de ida acontece na próxima quarta-feira, 26, no Rio de Janeiro, enquanto a volta está prevista para acontecer no dia 2 de setembro, no Barradão.

Situação no Brasileirão

Apesar do otimismo do treinador, o Vasco vai precisar dividir suas atenções nas próximas semanas para conciliar os jogos contra o Vitória e as partidas que terá no Brasileirão. O Cruzmaltino tem somente 22 pontos em 22 jogos e é o vice-lanterna da competição, situação que pode se agravar ainda mais dada a força dos seus próximos adversários.

Antes de enfrentar o Vitória, o Vasco vai a São Paulo para encarar o líder Palmeiras no domingo, 23. No final de semana seguinte, entre o jogo de ida e o jogo de volta, a equipe carioca recebe o Cruzeiro, sétimo colocado e terceiro melhor visitante do torneio.

Caminho do Vitória

O Leão da Barra também não terá vida fácil nos próximos finais de semana. Neste domingo, o time de Jair Ventura recebe o Bahia no Barradão para tentar vencer o último clássico de 2026. No próximo sábado, 29, o Vitória vai a Belo Horizonte para encarar o Atlético Mineiro.