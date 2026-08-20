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E.C.BAHIA

Confira o retrospecto dos últimos 20 clássicos entre Bahia e Vitória

Rivais voltam a se enfrentar no próximo domingo, 23

João Grassi
Por
Caio Alexandre e Baralhas em BaVi na final do Baiano 2025
Caio Alexandre e Baralhas em BaVi na final do Baiano 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O BaVi 508 está chegando. Neste domingo, 23, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória vão escrever mais um capítulo na história do maior clássico nordestino. O último encontro entre os rivais terminou com empate por 1 a 1, resultado que simboliza o equilíbrio no retrospecto recente.

Nos últimos 20 clássicos disputados entre Bahia e Vitória, sete terminaram empatados. O Tricolor leva ligeira vantagem por ter ganhado oito deles, enquanto o Rubro-Negro venceu os cinco demais. O próximo duelo, inclusive, volta a ser disputado no Estádio Manoel Barradas.

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Outro fator que ilustra essa igualdade de forças são os placares. Nenhum dos BaVis listados terminou em resultado com diferença superior a dois gols, sendo que 18 desses acabaram com vitórias pelo placar mínimo ou empates.

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BAVI 508

Vitória nunca perdeu clássicos contra o Bahia no Barradão pela Série A
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RETROSPECTO ANIMA

Bahia perdeu só uma vez para o Vitória nos últimos dez BaVis
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REDENÇÃO?

Carrasco do Vitória, Jean Lucas vive declínio e não faz gol desde último BaVi
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Últimos 20 clássicos BaVi

  • Bahia 1 x 1 Vitória | Série A 2026 (11/03/2026)
  • Bahia 2 x 1 Vitória | Baianão 2026 (07/03/2026)
  • Vitória 0 x 1 Bahia | Baianão 2026 (25/01/2026)
  • Vitória 2 x 1 Bahia | Série A 2025 (16/10/2025)
  • Bahia 2 x 1 Vitória | Série A 2025 (18/05/2025)
  • Vitória 1 x 1 Bahia | Baianão 2025 (23/03/2025)
  • Bahia 2 x 0 Vitória | Baianão 2025 (16/03/2025)
  • Bahia 0 x 0 Vitória | Baianão 2025 (01/02/2025)
  • Bahia 2 x 0 Vitória | Série A 2024 (11/08/2024)
  • Vitória 2 x 2 Bahia | Série A 2024 (21/04/2024)
  • Bahia 1 x 1 Vitória | Baianão 2024 (07/04/2024)
  • Vitória 3 x 2 Bahia | Baianão 2024 (31/03/2024)
  • Bahia 2 x 1 Vitória | Nordestão 2024 (20/03/2024)
  • Vitória 3 x 2 Bahia | Baianão 2024 (18/02/2024)
  • Bahia 1 x 1 Vitória | Nordestão 2023 (05/03/2023)
  • Bahia 1 x 0 Vitória | Baianão 2023 (29/01/2023)
  • Vitória 1 x 1 Bahia | Baianão 2022 (02/02/2022)
  • Bahia 0 x 0 Vitória | Baianão 2021 (17/03/2021)
  • Vitória 1 x 0 Bahia | Nordestão 2021 (13/03/2021)
  • Vitória 1 x 2 Bahia | Baianão 2020 (01/03/2020)
Thaciano e PK em BaVi na final do Baiano 2024
Thaciano e PK em BaVi na final do Baiano 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Finais entre Bahia e Vitória

Os 20 clássicos BaVis mais recentes equivalem a um período pouco maior a seis anos, desde março de 2020 até aqui.

Além dos confrontos direto em si, Bahia e Vitória disputaram três finais de Campeonato Baiano no recorte. O Esquadrão conquistou dois títulos (2025 e 2026), enquanto o Leão levou um (2024).

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Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

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