E.C.BAHIA
Confira o retrospecto dos últimos 20 clássicos entre Bahia e Vitória
Rivais voltam a se enfrentar no próximo domingo, 23
O BaVi 508 está chegando. Neste domingo, 23, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória vão escrever mais um capítulo na história do maior clássico nordestino. O último encontro entre os rivais terminou com empate por 1 a 1, resultado que simboliza o equilíbrio no retrospecto recente.
Nos últimos 20 clássicos disputados entre Bahia e Vitória, sete terminaram empatados. O Tricolor leva ligeira vantagem por ter ganhado oito deles, enquanto o Rubro-Negro venceu os cinco demais. O próximo duelo, inclusive, volta a ser disputado no Estádio Manoel Barradas.
Outro fator que ilustra essa igualdade de forças são os placares. Nenhum dos BaVis listados terminou em resultado com diferença superior a dois gols, sendo que 18 desses acabaram com vitórias pelo placar mínimo ou empates.
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Últimos 20 clássicos BaVi
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Finais entre Bahia e Vitória
Os 20 clássicos BaVis mais recentes equivalem a um período pouco maior a seis anos, desde março de 2020 até aqui.
Além dos confrontos direto em si, Bahia e Vitória disputaram três finais de Campeonato Baiano no recorte. O Esquadrão conquistou dois títulos (2025 e 2026), enquanto o Leão levou um (2024).