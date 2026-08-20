Confira o retrospecto dos últimos 20 clássicos entre Bahia e Vitória

Siga o A TARDE no Google

O BaVi 508 está chegando. Neste domingo, 23, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória vão escrever mais um capítulo na história do maior clássico nordestino. O último encontro entre os rivais terminou com empate por 1 a 1, resultado que simboliza o equilíbrio no retrospecto recente.

Nos últimos 20 clássicos disputados entre Bahia e Vitória, sete terminaram empatados. O Tricolor leva ligeira vantagem por ter ganhado oito deles, enquanto o Rubro-Negro venceu os cinco demais. O próximo duelo, inclusive, volta a ser disputado no Estádio Manoel Barradas.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outro fator que ilustra essa igualdade de forças são os placares. Nenhum dos BaVis listados terminou em resultado com diferença superior a dois gols, sendo que 18 desses acabaram com vitórias pelo placar mínimo ou empates.

Últimos 20 clássicos BaVi

Bahia 1 x 1 Vitória | Série A 2026 (11/03/2026)

Bahia 2 x 1 Vitória | Baianão 2026 (07/03/2026)

Vitória 0 x 1 Bahia | Baianão 2026 (25/01/2026)

Vitória 2 x 1 Bahia | Série A 2025 (16/10/2025)

Bahia 2 x 1 Vitória | Série A 2025 (18/05/2025)

Vitória 1 x 1 Bahia | Baianão 2025 (23/03/2025)

Bahia 2 x 0 Vitória | Baianão 2025 (16/03/2025)

Bahia 0 x 0 Vitória | Baianão 2025 (01/02/2025)

Bahia 2 x 0 Vitória | Série A 2024 (11/08/2024)

Vitória 2 x 2 Bahia | Série A 2024 (21/04/2024)

Bahia 1 x 1 Vitória | Baianão 2024 (07/04/2024)

Vitória 3 x 2 Bahia | Baianão 2024 (31/03/2024)

Bahia 2 x 1 Vitória | Nordestão 2024 (20/03/2024)

Vitória 3 x 2 Bahia | Baianão 2024 (18/02/2024)

Bahia 1 x 1 Vitória | Nordestão 2023 (05/03/2023)

Bahia 1 x 0 Vitória | Baianão 2023 (29/01/2023)

Vitória 1 x 1 Bahia | Baianão 2022 (02/02/2022)

Bahia 0 x 0 Vitória | Baianão 2021 (17/03/2021)

Vitória 1 x 0 Bahia | Nordestão 2021 (13/03/2021)

Vitória 1 x 2 Bahia | Baianão 2020 (01/03/2020)

Thaciano e PK em BaVi na final do Baiano 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Finais entre Bahia e Vitória

Os 20 clássicos BaVis mais recentes equivalem a um período pouco maior a seis anos, desde março de 2020 até aqui.

Além dos confrontos direto em si, Bahia e Vitória disputaram três finais de Campeonato Baiano no recorte. O Esquadrão conquistou dois títulos (2025 e 2026), enquanto o Leão levou um (2024).