RETROSPECTO ANIMA
Bahia perdeu só uma vez para o Vitória nos últimos dez BaVis
Esquadrão venceu cinco dos últimos dez clássicos contra o Vitória
Apesar do momento turbulento atravessado na temporada às vésperas do BaVi, o Esporte Clube Bahia pode se apegar ao bom retrospecto recente diante do Vitória para animar a torcida tricolor para o clássico deste domingo, 23, às 16h, no Barradão, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Nos últimos dez clássicos disputados, o Bahia venceu cinco BaVis, enquanto o Vitória ganhou apenas um. Além disso, foram registrados quatro empates no período, em confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro e pelo Campeonato Baiano.
Bahia venceu metade dos últimos dez BaVis
- 11/03/2026 — Brasileirão: Bahia 1x1 Vitória
- 07/03/2026 — Baiano: Bahia 2x1 Vitória
- 25/01/2026 — Baiano: Vitória 0x1 Bahia
- 16/10/2025 — Brasileirão: Vitória 2x1 Bahia
- 18/05/2025 — Brasileirão: Bahia 2x1 Vitória
- 23/03/2025 — Baiano: Vitória 1x1 Bahia
- 16/03/2025 — Baiano: Bahia 2x0 Vitória
- 01/02/2025 — Baiano: Bahia 0x0 Vitória
- 11/08/2024 — Brasileirão: Bahia 2x0 Vitória
- 21/04/2024 — Brasileirão: Vitória 2x2 Bahia
O bom retrospecto recente do Bahia no clássico não se resume aos últimos dez jogos. Ao ampliar o recorte para as últimas 20 partidas entre os rivais, o Esquadrão ainda leva vantagem sobre o Vitória: são oito triunfos tricolores, oito empates e quatro vitórias rubro-negras.
A vantagem tricolor aumenta ainda mais quando o recorte é ampliado para os últimos 30 confrontos entre Bahia e Vitória. Nesse período, foram 13 triunfos do Tricolor de Aço, 12 empates e apenas cinco vitórias do Rubro-Negro baiano.
Bahia tenta quebrar tabu no Barradão
Apesar da vantagem no retrospecto geral recente, o BaVi deste domingo será disputado no Barradão, território onde o Bahia costuma encontrar dificuldades diante do Vitória. O último confronto entre as equipes no estádio, porém, terminou com triunfo tricolor.
Considerando apenas os jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória ainda não perdeu para o Bahia no Barradão. São três vitórias rubro-negras e três empates no estádio pelo principal campeonato nacional. O último triunfo do Leão aconteceu em 16 de outubro de 2025, já sob o comando do técnico Jair Ventura.
Bahia completa um mês sem vencer às vésperas do BaVi
O Bahia completou, nesta segunda-feira, 17, um mês sem vencer uma partida na temporada. O último triunfo do Esquadrão aconteceu diante da Chapecoense, em duelo atrasado válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
Desde então, a equipe entrou em campo cinco vezes e empatou todas as partidas, aumentando a pressão sobre o elenco comandado por Rogério Ceni antes do clássico.
Diante dessa sequência de empates, o Bahia chega para o confronto contra o Vitória pressionado a voltar a vencer para se reaproximar do G-4.
Após o empate por 3 a 3 contra a Chapecoense, no último domingo, 16, o Esquadrão ocupa atualmente a 6ª colocação na tabela da Série A, com 34 pontos, quatro a menos que o Fluminense.
Com 38 pontos, o Tricolor das Laranjeiras está na quarta posição, última dentro da zona de classificação direta para a Copa Libertadores de 2027.