Carrasco do Vitória, Jean Lucas vive declínio e não faz gol desde último BaVi

O BaVi deste domingo, 23, pode representar uma oportunidade especial para Jean Lucas. Em uma temporada marcada por oscilações e perda de espaço no Esporte Clube Bahia, o volante reencontra o Vitória, adversário diante do qual viveu alguns dos momentos mais importantes de sua trajetória pelo clube em 2026.

O clássico será disputado às 16h, no Barradão, em Salvador, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para Jean Lucas, o confronto pode ser mais do que apenas mais um compromisso na Série A: é a chance de recuperar o protagonismo que perdeu ao longo da temporada e voltar a ganhar força na equipe comandada por Rogério Ceni.

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Gols em BaVis marcaram o melhor momento do ano

O último gol de Jean Lucas aconteceu justamente contra o Vitória, em março, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo anterior ao clássico pela Série A também havia sido especial para o volante.



No BaVi da final do Campeonato Baiano, disputado antes daquele confronto pela Série A, Jean Lucas marcou duas vezes e foi decisivo para a conquista do título estadual pelo Bahia.



Com os três gols marcados em dois clássicos consecutivos, o camisa 6 passou a ser tratado como “carrasco do Vitória” naquele início de temporada.



Desde então, entretanto, o volante não voltou a balançar as redes. São 18 partidas de jejum, período em que Jean Lucas registrou apenas três assistências. Duas delas aconteceram logo depois dos BaVis, enquanto a mais recente foi registrada no empate com a Chapecoense, no último domingo, 16, encerrando uma sequência de quatro meses sem participação direta em gol.

De protagonista a opção no banco

Jean Lucas foi um dos pilares do meio-campo do Bahia nas temporadas de 2024 e 2025, ao lado de Éverton Ribeiro e Caio Alexandre. O trio teve papel importante na construção do estilo de jogo da equipe de Rogério Ceni e se consolidou como uma das principais bases do time.



O cenário, entretanto, mudou em 2026. O volante deixou de ter a condição de titular absoluto e passou a disputar espaço no setor. A mudança ocorreu justamente em uma temporada na qual Erick ganhou protagonismo e se tornou uma das principais opções de Ceni para o meio-campo.



Na temporada anterior, Jean Lucas havia vivido um momento de grande destaque. O bom desempenho pelo Bahia chegou a render uma convocação para a Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti. Em 2026, porém, o jogador passou a conviver com uma realidade diferente dentro do elenco.



A perda de espaço também coincidiu com uma queda significativa na produção ofensiva. Uma das características que mais chamaram atenção em Jean Lucas no Bahia deixou de aparecer com frequência, especialmente nos gols.

Sequência de jogos mudou cenário no elenco

A transformação na situação de Jean Lucas dentro do Bahia ficou mais evidente na sequência que antecedeu a pausa do calendário para a Copa do Mundo.

Depois da eliminação para o Remo na Copa do Brasil, o volante perdeu a condição de titular na partida seguinte, contra o Grêmio, e sequer entrou em campo naquela partida pelo Campeonato Brasileiro.



A oportunidade de retornar ao time apareceu diante do Coritiba, em razão da suspensão de Erick. No jogo seguinte, contra o Botafogo, Jean Lucas voltou a ficar entre os reservas. Erick havia cumprido suspensão e retomou sua posição no meio-campo.



Após a retomada das competições, a tendência se manteve. Jean Lucas começou no banco contra a Chapecoense e só entrou na reta final do segundo tempo. Diante do Atlético-MG, na partida seguinte, sequer foi utilizado por Rogério Ceni.



Lesão de Erick abriu espaço para o volante

A sequência mudou novamente quando Erick sofreu uma lesão. O volante ficou fora dos compromissos contra Corinthians, Fluminense e Vasco e retornou apenas no confronto com a Chapecoense.



Com a ausência do titular, Jean Lucas voltou a ser titular pelo Bahia. A escolha, porém, não significou uma retomada definitiva do status que tinha anteriormente.



Após o jogo contra a Chapecoense, Rogério Ceni explicou a utilização do camisa 6 e deixou claro que a situação estava diretamente relacionada às condições físicas de Erick.



Novo BaVi pode mudar trajetória de Jean Lucas

É justamente nesse contexto que Jean Lucas chega ao último BaVi de 2026. O clássico pode representar uma nova oportunidade para o volante mostrar que ainda pode exercer papel importante no time de Rogério Ceni.



Independentemente de começar entre os titulares ou como opção no banco, Jean Lucas terá pela frente um adversário que marcou sua temporada. Além de ter sido decisivo na conquista do Campeonato Baiano, o jogador marcou três gols nos dois últimos clássicos contra o Vitória em 2026.



A partida deste domingo também acontece em um momento de pressão para o Bahia, que vem de cinco empates consecutivos no Campeonato Brasileiro e completou um mês sem vencer na competição.



Em 27 jogos disputados pelo Bahia nesta temporada, Jean Lucas soma quatro gols e quatro assistências. Três dos quatro gols foram marcados contra o Vitória. Além dos números individuais, o volante carrega no currículo de 2026 o título do Campeonato Baiano, no qual teve papel decisivo.