Campeão pelo Vitória expõe salários atrasados e crise na Série B

Campeão da Série B em 2023 pelo Vitória, o meia Gegê revelou que o mau momento do Goiás não está apenas dentro de campo. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 20, o jogador revelou que os salários do elenco estão atrasados — situação que justifica a campanha medíocre do time na Segunda Divisão do Brasileirão.

O Goiás convive com problemas de vencimentos e direitos de imagem atrasados desde maio deste ano. Mesmo com a quarta maior folha salarial estimada da Série B, com cerca de R$ 3,5 milhões, o clube não é um dos favoritos ao acesso à elite do futebol brasileiro.

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O Esmeraldino ocupa a 11ª posição. Mesmo com apenas três pontos de diferença em relação ao G-6, o clube lida com a forte concorrência da frenética Segunda Divisão. A disputa é tão grande que o atual 15º colocado, o Náutico, tem cinco pontos a menos que o Operário-PR — primeiro time na zona do playoffs de acesso.

Apesar de admitir os salários atrasados, o meia Gegê disse que os jogadores estão "evitando pensar nisso para não atrapalhar o dia a dia".

"A situação continua a mesma, mas estamos trabalhando, nos dedicando e evitando pensar nisso para não atrapalhar o dia a dia. Isso não pode nos influenciar. Ainda há muitos jogos pela frente, então não podemos desistir. Precisamos encarar cada partida como uma final para conquistar o acesso", disse o meio-campista.

O Goiás tem três derrotas nas últimas cinco partidas, e parece estar em decadência pela busca por uma vaga entre os seis primeiros colocados. Vale lembrar que o regulamento da Série B mudou para esta temporada: apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso, enquanto os outros quatro melhores disputam uma fase extra para definir as outras duas equipes que estarão na Primeira Divisão.

Gegê no Vitória

Gegê foi campeão da Série B do Brasileirão pelo Vitória em 2023. Na temporada que marcou o primeiro título nacional da história do Rubro-Negro, o meio-campista fez 43 jogos, dois gols e duas assistências.

O jogador deixou o Leão da Barra ao fim da temporada depois de não ter seu contrato estendido, e se transferiu ao CRB em 2024. O meia ficou no clube alagoano até o final do ano passado, quando fechou com o Goiás.