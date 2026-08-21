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SALVADOR

Metrô terá operação especial para clássico BaVi; veja mudanças

Sistema contará com reforço de equipes e aumento das viagens

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em
Partida está marcada para 16h
Partida está marcada para 16h - Foto: Divulgação/Metrô Bahia

Torcedores que vão acompanhar o clássico entre Vitória e Bahia, neste domingo, 23, no Estádio Manoel Barradas (Barradão), terão uma operação especial do Metrô Bahia para o deslocamento até o estádio. A partida, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para as 16h.

O sistema metroviário funcionará normalmente, das 5h à 0h, mas contará com reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), principalmente nas estações Flamboyant e Pirajá, que devem concentrar o fluxo de passageiros com destino ao Barradão.

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Também haverá aumento na quantidade de viagens dos trens conforme a demanda registrada ao longo do dia. A movimentação será acompanhada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que poderá realizar ajustes na operação para garantir maior fluidez e segurança aos passageiros antes e depois da partida.

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"Estamos preparados para atender os clientes que irão acompanhar o clássico do Campeonato Brasileiro. Teremos reforço de equipes nas estações com maior demanda e acompanhamento em tempo real da operação para oferecer uma viagem segura e organizada antes e após o jogo", afirmou Carlos Cavalcanti, gerente executivo de Atendimento do Metrô Bahia.

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