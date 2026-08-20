Antes do primeiro BaVi, Alejo Véliz faz alerta: “Jogo à parte”

Às vésperas do último BaVi da temporada, o atacante Alejo Véliz projetou o confronto entre Esporte Clube Bahia e Vitória e ressaltou a importância do clássico para o elenco tricolor. O argentino concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 20, no CT Evaristo de Macedo, e afirmou que a equipe precisa manter a concentração para buscar os três pontos.

Recém-contratado pelo Bahia, Véliz fará seu primeiro BaVi desde que chegou ao clube. Apesar de ainda não ter participado do principal clássico do futebol baiano, o atacante já reconhece a dimensão do confronto e destacou que o momento vivido pelas equipes não costuma interferir nesse tipo de partida.

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É um jogo muito especial, um jogo à parte Alejo Véliz - atacante do Bahia

Alejo Véliz mantém confiança no Bahia

O atacante também minimizou o momento de instabilidade atravessado pelo Bahia. O Esquadrão chega ao clássico após cinco empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, sequência que aumentou a pressão sobre a equipe comandada por Rogério Ceni.



Mesmo assim, Véliz afirmou que o elenco permanece tranquilo e confiante para enfrentar o Vitória. O argentino também destacou a posição do Bahia na tabela da Série A e projetou uma atuação capaz de garantir o triunfo no Barradão.



“Apesar de virmos de cinco empates seguidos, estamos em sexto. Vai ser um jogo bonito, diferente, um jogo à parte, como são os clássicos. Tenho certeza e confiança de que o time vai dar o melhor e trazer os três pontos para casa”, comentou o atacante.





Bahia busca reação no último BaVi do ano

O Bahia ocupa atualmente a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, e tenta encerrar o jejum de vitórias justamente diante do maior rival.



O confronto contra o Vitória está marcado para este domingo, 23, às 16h, no Barradão, em Salvador, pela 24ª rodada da Série A.