Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

BAHIA

Antes do primeiro BaVi, Alejo Véliz faz alerta: “Jogo à parte”

Argentino fará seu primeiro clássico pelo Esquadrão e destacou a importância do confronto

Téo Mazzoni
Por
Novo no Bahia, Alejo Véliz já sabe o que esperar do BaVi
Novo no Bahia, Alejo Véliz já sabe o que esperar do BaVi - Foto: Letícia Martins/ EC Bahia

Às vésperas do último BaVi da temporada, o atacante Alejo Véliz projetou o confronto entre Esporte Clube Bahia e Vitória e ressaltou a importância do clássico para o elenco tricolor. O argentino concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 20, no CT Evaristo de Macedo, e afirmou que a equipe precisa manter a concentração para buscar os três pontos.

Recém-contratado pelo Bahia, Véliz fará seu primeiro BaVi desde que chegou ao clube. Apesar de ainda não ter participado do principal clássico do futebol baiano, o atacante já reconhece a dimensão do confronto e destacou que o momento vivido pelas equipes não costuma interferir nesse tipo de partida.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
É um jogo muito especial, um jogo à parte Alejo Véliz - atacante do Bahia

Alejo Véliz mantém confiança no Bahia

O atacante também minimizou o momento de instabilidade atravessado pelo Bahia. O Esquadrão chega ao clássico após cinco empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, sequência que aumentou a pressão sobre a equipe comandada por Rogério Ceni.

Mesmo assim, Véliz afirmou que o elenco permanece tranquilo e confiante para enfrentar o Vitória. O argentino também destacou a posição do Bahia na tabela da Série A e projetou uma atuação capaz de garantir o triunfo no Barradão.

Apesar de virmos de cinco empates seguidos, estamos em sexto. Vai ser um jogo bonito, diferente, um jogo à parte, como são os clássicos. Tenho certeza e confiança de que o time vai dar o melhor e trazer os três pontos para casa”, comentou o atacante.

Leia Também:

DECISIVO

Com assistência de joia do Bahia, Brasil vence a Venezuela de virada
Com assistência de joia do Bahia, Brasil vence a Venezuela de virada imagem

ESPORTES

Fim da Copinha? CBF avalia criar nova competição de base em janeiro
Fim da Copinha? CBF avalia criar nova competição de base em janeiro imagem

RETROSPECTO ANIMA

Bahia perdeu só uma vez para o Vitória nos últimos dez BaVis
Bahia perdeu só uma vez para o Vitória nos últimos dez BaVis imagem

Bahia busca reação no último BaVi do ano

O Bahia ocupa atualmente a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, e tenta encerrar o jejum de vitórias justamente diante do maior rival.

O confronto contra o Vitória está marcado para este domingo, 23, às 16h, no Barradão, em Salvador, pela 24ª rodada da Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alejo Véliz bavi Esporte Clube Bahia

Relacionadas

Mais lidas