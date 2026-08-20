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DECISIVO

Com assistência de joia do Bahia, Brasil vence a Venezuela de virada

Kauê Furquim deu a assistência para o gol da vitória brasileira por 2 a 1

Téo Mazzoni
Por
Kauê Furquim deu a assistência para o gol da vitória da Seleção Brasileira Sub-17 por 2 a 1, em amistoso preparatório para o Mundial da categoria.
Kauê Furquim deu a assistência para o gol da vitória da Seleção Brasileira Sub-17 por 2 a 1, em amistoso preparatório para o Mundial da categoria. - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira Sub-17 venceu a Venezuela por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira, 20, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Catar, em novembro.

Titular, Kauê Furquim, joia das categorias de base do Esporte Clube Bahia, teve atuação decisiva na vitória do Brasil. Dos pés do atacante de 17 anos saiu a assistência para o gol da vitória, marcado pelo lateral Marcos Pesseti, antes mesmo do primeiro minuto do segundo tempo. O outro gol da Seleção Brasileira foi marcado por Rodrigo Junior.

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Confira alguns lances do atacante durante o jogo:

As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, 23, às 10h, novamente na Granja Comary.

Kauê Furquim se apresentou à Seleção Brasileira após acordo entre Bahia e CBF

A joia da base foi convocada pelo técnico Dudu Patetuci para os amistosos contra a Venezuela, com apresentação inicialmente prevista para a última quinta-feira, 13. Após diálogo entre o Bahia e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), porém, o clube conseguiu a liberação do atleta para a partida contra a Chapecoense.

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Dessa forma, Kauê Furquim se apresentou à Seleção Brasileira na quinta-feira passada, realizou exames médicos e, no mesmo dia, retornou a Salvador para dar continuidade à preparação para o duelo diante da Chape, no qual foi titular.

Após a partida, o atleta deixou Chapecó (SC) rumo ao Rio de Janeiro para se integrar à delegação brasileira. Enquanto isso, o restante do elenco do Bahia retornou a Salvador para iniciar a preparação para o BaVi, clássico que o atacante de 17 anos não disputará.

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Tags

Esporte Clube Bahia Kauê Furquim Seleção Brasileira Sub-17

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