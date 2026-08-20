Fim da Copinha? CBF avalia criar nova competição de base em janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda mudanças no calendário das categorias de base do futebol brasileiro. Segundo o UOL, uma das propostas em discussão prevê a redução do período destinado à Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A Copinha ocupa praticamente todo o mês de janeiro e mantém a tradição de realizar a final no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo. Atualmente, a CBF apoia a competição e mantém o calendário nacional das categorias de base aberto para a realização do torneio.

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Embora não possa decretar o fim da Copa São Paulo, a CBF está disposta a avançar com a ideia e montaria um calendário paralelo à competição. A ideia é usar este período para outras finalidades, como ter um tempo maior e definido de férias e pré-temporada, espaçar mais a tabela de torneios como Brasileirão Sub-20 e também acomodar esta nova competição.

A proposta surgiu em conversas entre integrantes do grupo de trabalho responsável por analisar mudanças no futebol de base brasileiro. Até o momento, o debate está restrito aos membros do grupo e ainda não foi levado a um fórum mais amplo dentro da CBF.

Bahia e Vitória são participantes tradicionais

A redução na Copinha afetaria diretamente os calendários da categorias de base de Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória, que são participantes tradicionais da competição de juniores.

Bahia e Vitória acabaram saindo da Copinha na segunda fase durante a edição de 2026, quando enfrentaram Atlético-PI e Palmeiras respectivamente. Ambos foram eliminados nos pênaltis depois de empatarem no tempo normal.

As melhores campanhas da dupla BaVi foram chegar na final de 2011 (Bahia) e semifinal de 1993 (Vitória).