BAHIA X REMO
Bahia ganha novo reforço para o Brasileirão no último dia da janela
Jogador teve nome publicado no BID nesta sexta-feira
O Esporte Clube Bahia ganhou mais uma opção para a reta final da temporada. Lautaro López teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira, 11, último dia da janela de transferências, e já está regularizado para defender o clube.
Com o registro, o volante argentino fica à disposição do técnico Rogério Ceni para o confronto contra o Remo, marcado para a próxima segunda-feira, além dos demais jogos do Bahia na reta final do Campeonato Brasileiro.
Contrato até o fim da temporada
Aos 21 anos, Lautaro López foi a última contratação do Bahia nesta janela. O jogador chega por empréstimo do Montevideo City Torque, do Uruguai, com vínculo válido até o fim da temporada.
O clube uruguaio também integra o Grupo City, conglomerado responsável pelo negócio. A ideia é que o argentino passe por um período de desenvolvimento na Cidade Tricolor e seja acompanhado de perto pela comissão técnica.
Nos próximos meses, Lautaro será integrado ao elenco profissional. A avaliação feita durante esse período poderá definir os próximos passos do jogador, incluindo uma possível liberação ou renovação do vínculo ao término da temporada.
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Trajetória de Lautaro López
Formado nas categorias de base do Vélez Sarsfield, da Argentina, o volante fez sua estreia como profissional pelo Defensa y Justicia, também argentino.
Em 2024, o jogador passou a fazer parte do Grupo City após ser contratado pelo Montevideo City Torque.
Pelo clube uruguaio, Lautaro disputou 52 partidas antes de ser emprestado na temporada seguinte ao Lommel, da Bélgica.
A equipe belga também integra o Grupo City, que adquiriu 90% da SAF do Bahia.