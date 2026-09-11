Bahia ganha novo reforço para o Brasileirão no último dia da janela

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Bahia ganhou mais uma opção para a reta final da temporada. Lautaro López teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira, 11, último dia da janela de transferências, e já está regularizado para defender o clube.

Com o registro, o volante argentino fica à disposição do técnico Rogério Ceni para o confronto contra o Remo, marcado para a próxima segunda-feira, além dos demais jogos do Bahia na reta final do Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Contrato até o fim da temporada

Aos 21 anos, Lautaro López foi a última contratação do Bahia nesta janela. O jogador chega por empréstimo do Montevideo City Torque, do Uruguai, com vínculo válido até o fim da temporada.

O clube uruguaio também integra o Grupo City, conglomerado responsável pelo negócio. A ideia é que o argentino passe por um período de desenvolvimento na Cidade Tricolor e seja acompanhado de perto pela comissão técnica.

Nos próximos meses, Lautaro será integrado ao elenco profissional. A avaliação feita durante esse período poderá definir os próximos passos do jogador, incluindo uma possível liberação ou renovação do vínculo ao término da temporada.

Trajetória de Lautaro López



Formado nas categorias de base do Vélez Sarsfield, da Argentina, o volante fez sua estreia como profissional pelo Defensa y Justicia, também argentino.

Em 2024, o jogador passou a fazer parte do Grupo City após ser contratado pelo Montevideo City Torque.

Pelo clube uruguaio, Lautaro disputou 52 partidas antes de ser emprestado na temporada seguinte ao Lommel, da Bélgica.

A equipe belga também integra o Grupo City, que adquiriu 90% da SAF do Bahia.