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BAHIA X REMO

Bahia ganha novo reforço para o Brasileirão no último dia da janela

Jogador teve nome publicado no BID nesta sexta-feira

Iarla Queiroz
Por
Lautaro López é registrado pelo Bahia
Lautaro López é registrado pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia ganhou mais uma opção para a reta final da temporada. Lautaro López teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira, 11, último dia da janela de transferências, e já está regularizado para defender o clube.

Com o registro, o volante argentino fica à disposição do técnico Rogério Ceni para o confronto contra o Remo, marcado para a próxima segunda-feira, além dos demais jogos do Bahia na reta final do Campeonato Brasileiro.

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Contrato até o fim da temporada

Aos 21 anos, Lautaro López foi a última contratação do Bahia nesta janela. O jogador chega por empréstimo do Montevideo City Torque, do Uruguai, com vínculo válido até o fim da temporada.

O clube uruguaio também integra o Grupo City, conglomerado responsável pelo negócio. A ideia é que o argentino passe por um período de desenvolvimento na Cidade Tricolor e seja acompanhado de perto pela comissão técnica.

Nos próximos meses, Lautaro será integrado ao elenco profissional. A avaliação feita durante esse período poderá definir os próximos passos do jogador, incluindo uma possível liberação ou renovação do vínculo ao término da temporada.

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Trajetória de Lautaro López

Formado nas categorias de base do Vélez Sarsfield, da Argentina, o volante fez sua estreia como profissional pelo Defensa y Justicia, também argentino.

Em 2024, o jogador passou a fazer parte do Grupo City após ser contratado pelo Montevideo City Torque.

Pelo clube uruguaio, Lautaro disputou 52 partidas antes de ser emprestado na temporada seguinte ao Lommel, da Bélgica.

A equipe belga também integra o Grupo City, que adquiriu 90% da SAF do Bahia.

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