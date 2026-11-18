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O Esporte Clube Bahia lançou um documentário sobre os bastidores de uma das maiores transformações de sua história recente. Intitulado 'O Bahia é o Mundo – A Era City', o filme percorre a trajetória tricolor desde o início dos anos 2000 até a entrada do City Football Group (CFG) no comando do futebol do clube. A estreia está marcada para esta sexta-feira, 20, às 20h30, no Cine Glauber Rocha, em Salvador.

Produzida em parceria entre a TV Bahêa e o City Studios, a obra resgata diferentes capítulos da história azul, vermelha e branca. Entre eles estão o período de dificuldades vivido pelo clube no início do século, a mobilização política que deu origem à Democracia Tricolor, em 2013, e o processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), concluído com a venda de 90% das ações ao conglomerado internacional, no fim de 2022.

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Além de revisitar esses acontecimentos, o documentário promete mostrar detalhes das negociações que aproximaram o Bahia do grupo responsável por administrar clubes como o Manchester City.

A produção também reúne relatos de dirigentes, jogadores, membros da comissão técnica e torcedores, além de imagens dos bastidores e da rotina do clube.

Estreia em Salvador

A primeira sessão será realizada em um evento privado no Cine Glauber Rocha, tradicional espaço cultural localizado em frente à Praça Castro Alves, no Centro Histórico de Salvador. A exibição será destinada a funcionários, patrocinadores e pessoas que participaram da produção.

Onde assistir ao documentário do Bahia?

Depois da estreia, 'O Bahia é o Mundo – A Era City' chegará às plataformas do Grupo Globo. O conteúdo ficará disponível no Globoplay, SporTV, Premiere e ge tv, com datas e horários ainda condicionados à programação da emissora.

A iniciativa busca documentar a trajetória que levou o Bahia de um período de crise institucional à integração em uma das maiores estruturas multinacionais do futebol.