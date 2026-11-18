Na busca por uma vaga direta na Libertadores de 2027 por meio do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia encara o Grêmio nesta quarta-feira, 18, às 21h30, no Rio Grande do Sul, em partida válida pela 35ª rodada do torneio. O Tricolor Baiano tenta voltar a vencer após a derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro, na última rodada.

Atualmente com 53 pontos, o Bahia ocupa a sexta colocação e precisa vencer para seguir com chances de garantir uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Libertadores. Por sorte, o time de Rogério Ceni é o quarto melhor visitante do torneio, atrás apenas de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, justamente os times que encabeçam a tabela.

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Diferentemente do ano passado, quando conquistou apenas 15 pontos longe da Arena Fonte Nova, o Bahia já garantiu 23 pontos em 17 jogos como visitante em 2026. Ao todo, são seis triunfos, cinco empates e seis derrotas fora de casa.

Grêmio é forte dentro de casa

Para dificultar a missão do Bahia, o Grêmio é um dos times mais desequilibrados do Brasileirão em relação ao desempenho dentro e fora de casa.

Como visitante, o Tricolor Gaúcho tem uma vitória, cinco empates e 11 derrotas. O Grêmio só pontuou mais do que a Chapecoense, que tem uma vitória, quatro empates e 12 derrotas, e que o Esporte Clube Vitória, que segue sem vencer longe do Barradão.

No entanto, quando se observa o desempenho dentro de casa, o Grêmio é o 11º melhor time do Brasileirão. Ao todo, são oito vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas na Arena do Grêmio.