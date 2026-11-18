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O Esporte Clube Bahia terá um desfalque no time titular para enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira, 18, pelo Campeonato Brasileiro. Descartado da partida, o atacante Kike Olivera nem sequer viajou para Porto Alegre.

De acordo com informação do Canal do Puco, Kike Olivera sentiu dores na região do púbis e ficou fora dos últimos dois dias de treino no CT Evaristo de Macedo.

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Peça importante na equipe de Rogério Ceni, o uruguaio acabou vetado pelo departamento médico. Não há informações sobre o prazo de recuperação.

Segundo a publicação, as opções ofensivas disponíveis são Ademir, Alejo Véliz, Erick Pulga, Ruan Pablo e Sanabria. O primeiro deve ser o escolhido para os 11 iniciais.

Mais desfalques

Ainda conforme o canal, Everaldo e Willian José são mais dois atacantes que não viajaram para o Sul do país. O primeiro sentiu dores na região lombar, enquanto o segundo foi diagnosticado com uma virose.

Grêmio x Bahia

O Bahia visita o Grêmio às 21h30 desta quarta-feira, 18, na Arena do Grêmio. A partida é válida pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.