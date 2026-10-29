Bahia seca rivais diretos para se manter na cola do G-4 da Série A

O Esporte Clube Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 28, ao superar o São Paulo, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em duelo válido pela 33ª rodada da competição. Com o resultado, o Tricolor subiu na tabela de classificação e melhorou suas projeções na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.



Comandado pelo técnico Rogério Ceni, o Bahia assumiu a 6ª colocação da Série A, com 53 pontos, ultrapassando o Atlético-MG, que soma 50. Além disso, o Esquadrão se aproximou de Athletico-PR e Cruzeiro, que têm 54 pontos e ocupam a quarta e a terceira posições, respectivamente.



Bahia precisa secar rivais para se aproximar do G-4

Apesar de ter subido na tabela e voltado a se aproximar da zona de classificação direta para a Libertadores da próxima temporada, o Bahia ainda precisará “secar” os rivais nesta quinta-feira, 29.



Isso porque adversários diretos do Esquadrão na disputa pelo G-4 entram em campo na sequência da rodada. Às 19h30, o Atlético-MG recebe o Cruzeiro na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), para a disputa do clássico mineiro. Já às 21h30, o Athletico-PR visita o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).



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Veja os jogos que interessam ao Bahia nesta quinta-feira, 29:

Atlético-MG x Cruzeiro, às 19h30;

Grêmio x Athletico-PR, às 21h30.

Empate no clássico mineiro e tropeço do Athletico é o cenário ideal para o Bahia

Diante da atual configuração da tabela do Campeonato Brasileiro, o Bahia precisa torcer por um tropeço do Athletico-PR diante do Grêmio, para evitar que a equipe paranaense abra quatro pontos de vantagem.



No clássico mineiro, o cenário mais favorável ao Tricolor é um empate. Dessa forma, o Atlético-MG não ultrapassaria o Bahia em caso de vitória, enquanto o Cruzeiro deixaria de ampliar sua vantagem sobre o Esquadrão para quatro pontos na disputa pelas primeiras posições.



Confira a classificação dos principais concorrentes do Bahia na disputa pelo G-4, excluindo Flamengo e Palmeiras, líderes do Brasileirão:

3º Cruzeiro — 54 pontos

4º Athletico-PR — 54 pontos

5º Fluminense — 54 pontos

6º Bahia — 53 pontos

7º Atlético-MG — 50 pontos

8º Santos — 47 pontos

Bahia enfrenta o Cruzeiro em confronto direto pelo G-4 na próxima rodada

Enquanto acompanha os resultados dos concorrentes diretos na sequência da rodada, o Bahia se prepara para voltar a campo na próxima quinta-feira, 5, quando enfrentará justamente um adversário na disputa pelo G-4 do Campeonato Brasileiro: o Cruzeiro.



O confronto, considerado um “duelo de seis pontos”, será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30, pela 34ª rodada do Brasileirão.