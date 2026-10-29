Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

BRASILEIRÃO 2026

Bahia seca rivais diretos para se manter na cola do G-4 da Série A

Esquadrão seca Athletico-PR e acompanha o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro para seguir na briga

Téo Mazzoni
Por
Tricolor entra na torcida nesta quinta-feira e acompanha dois jogos que podem influenciar sua posição na tabela da Série A
Tricolor entra na torcida nesta quinta-feira e acompanha dois jogos que podem influenciar sua posição na tabela da Série A - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 28, ao superar o São Paulo, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em duelo válido pela 33ª rodada da competição. Com o resultado, o Tricolor subiu na tabela de classificação e melhorou suas projeções na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.

Comandado pelo técnico Rogério Ceni, o Bahia assumiu a 6ª colocação da Série A, com 53 pontos, ultrapassando o Atlético-MG, que soma 50. Além disso, o Esquadrão se aproximou de Athletico-PR e Cruzeiro, que têm 54 pontos e ocupam a quarta e a terceira posições, respectivamente.

Bahia precisa secar rivais para se aproximar do G-4

Apesar de ter subido na tabela e voltado a se aproximar da zona de classificação direta para a Libertadores da próxima temporada, o Bahia ainda precisará “secar” os rivais nesta quinta-feira, 29.

Isso porque adversários diretos do Esquadrão na disputa pelo G-4 entram em campo na sequência da rodada. Às 19h30, o Atlético-MG recebe o Cruzeiro na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), para a disputa do clássico mineiro. Já às 21h30, o Athletico-PR visita o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Veja os jogos que interessam ao Bahia nesta quinta-feira, 29:

  • Atlético-MG x Cruzeiro, às 19h30;
  • Grêmio x Athletico-PR, às 21h30.

Leia Também:

GRUPO CITY NA FONTE NOVA?

Jerônimo aguarda proposta do Grupo City para assumir a Fonte Nova
Jerônimo aguarda proposta do Grupo City para assumir a Fonte Nova imagem

BRASILEIRÃO 2026

Bahia ultrapassa rival direto e ganha força na briga pela Libertadores
Bahia ultrapassa rival direto e ganha força na briga pela Libertadores imagem

CASO WILLIAN JOSÉ

Após polêmica, jogadores do Bahia mandam recado sobre Willian José
Após polêmica, jogadores do Bahia mandam recado sobre Willian José imagem

Empate no clássico mineiro e tropeço do Athletico é o cenário ideal para o Bahia

Diante da atual configuração da tabela do Campeonato Brasileiro, o Bahia precisa torcer por um tropeço do Athletico-PR diante do Grêmio, para evitar que a equipe paranaense abra quatro pontos de vantagem.

No clássico mineiro, o cenário mais favorável ao Tricolor é um empate. Dessa forma, o Atlético-MG não ultrapassaria o Bahia em caso de vitória, enquanto o Cruzeiro deixaria de ampliar sua vantagem sobre o Esquadrão para quatro pontos na disputa pelas primeiras posições.

Confira a classificação dos principais concorrentes do Bahia na disputa pelo G-4, excluindo Flamengo e Palmeiras, líderes do Brasileirão:

  • 3º Cruzeiro — 54 pontos
  • 4º Athletico-PR — 54 pontos
  • 5º Fluminense — 54 pontos
  • 6º Bahia — 53 pontos
  • 7º Atlético-MG — 50 pontos
  • 8º Santos — 47 pontos

Bahia enfrenta o Cruzeiro em confronto direto pelo G-4 na próxima rodada

Enquanto acompanha os resultados dos concorrentes diretos na sequência da rodada, o Bahia se prepara para voltar a campo na próxima quinta-feira, 5, quando enfrentará justamente um adversário na disputa pelo G-4 do Campeonato Brasileiro: o Cruzeiro.

O confronto, considerado um “duelo de seis pontos”, será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia libertadores

Relacionadas

Mais lidas