CBF não vai divulgar áudio do VAR de possível pênalti em Alejo Véliz

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) costuma divulgar áudios dos árbitros de vídeo sobre marcações polêmicas no Campeonato Brasileiro, mas a análise do possível pênalti não marcado no atacante Alejo Véliz, durante o empate em 1 a 1 entre Bahia e Corinthians, não se tornará pública.

No início do segundo tempo do duelo na Arena Fonte Nova, quando a partida já estava empatada em 1 a 1, o argentino sofreu um pisão no pé dentro da área do lateral Fabrizio Angileri, do time adversário. O lance seguiu, o juiz Ramon Abatti Abel não assinalou a infração dentro de campo e o VAR também não recomendou a revisão.

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Por que o áudio não vai ser divulgado?

Apesar do lance polêmico, que poderia decidir o resultado e certamente mudaria o roteiro do jogo a partir daquele momento, a CBF não vai divulgar o áudio da análise do árbitro de vídeo. O motivo não é nada em específico sobre o duelo entre Bahia e Corinthians, e sim sobre uma regra da entidade.

As análises do VAR que não recomendam a revisão do lance ao juiz de campo não são externadas pela entidade. Como Ramon Abatti Abel não foi ao monitor para rever a jogada para decidir, com auxílio das câmeras, se houve pênalti ou não, o áudio não será divulgado.

Camisa 9 queria uma estreia diferente

Além da reclamação do pênalti, o atacante Alejo Véliz também teve dois gols anulados em sua estreia pelo Bahia. O primeiro gol do camisa 9 foi anulado por conta de um impedimento de Erick Pulga, enquanto o segundo não foi validado por causa de uma falta marcada de Román Gómez na origem da jogada.

O jogador admitiu a sensação ruim de ter dois gols anulados, mas celebrou a estreia diante da Arena Fonte Nova lotada.

"É uma sensação ruim, porque o atacante sempre quer fazer gols. Hoje tive a oportunidade de marcar duas vezes, mas os gols não valeram. Aconteceu assim, Deus quis que fosse dessa forma. Agora é seguir trabalhando para que, no próximo jogo, os gols possam vale", disse o atacante.