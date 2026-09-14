Ceni busca quebrar tabu contra Léo Condé em Bahia x Remo; veja

O futebol tem diversos conceitos particulares que se popularizam. Um que é comum na boca do povo é o ‘nó tático’, usado para descrever quando um técnico supera o adversário por meio de uma estratégia inteligente, muitas vezes fazendo um time considerado inferior ou azarão vencer um favorito. Nesta segunda-feira, 14, às 20h, o Bahia enfrenta o Remo, e Rogério Ceni tem a missão de superar um treinador que tem sido superior nessas disputas intelectuais nos confrontos entre eles.

Léo Condé comanda o Remo desde março deste ano e foi o treinador da equipe nas três vitórias do Leão do Norte sobre o Tricolor Baiano em 2026. Somando essas três partidas com um confronto entre Bahia e Ceará, em setembro do ano passado, Condé acumula quatro jogos de invencibilidade sobre Ceni. No total, são 12 jogos entre os treinadores, com quatro vitórias de Ceni, três empates e cinco triunfos de Condé. Dos quatro sucessos do ex-goleiro, todos foram por um gol de diferença.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No episódio mais marcante dessa rivalidade, Condé também levou a melhor. Em 2024, Bahia e Vitória decidiram o Campeonato Baiano com bastante emoção. Naquela oportunidade, no jogo de ida, disputado no Barradão, o Bahia abriu 2 a 0 no placar, mas o Vitória reagiu de forma impressionante no segundo tempo e virou para 3 a 2, com dois gols de Mateus Gonçalves e um de Iury Castilho nos acréscimos. No jogo de volta, empate em 1 a 1 e título de Condé e seus comandados na casa do rival, a Fonte Nova.

A vantagem recente de um treinador sobre o outro é o que equilibra um confronto que, em tese, tem o Bahia como favoritíssimo. O Esquadrão é o quinto colocado, com 43 pontos, 20 a mais que o Remo, que ocupa a penúltima (19ª) posição no campeonato.

Para surpreender, Léo Condé deve repetir o uso de mecanismos táticos que costuma utilizar quando enfrenta o Bahia de Rogério Ceni. O principal deles é o encaixe individual por setor, para aumentar os duelos homem a homem, ao passo que o treinador costuma montar equipes mais físicas. Outra tática de Condé é utilizar pontas e laterais de velocidade, com capacidade de conduzir a bola por longas distâncias, para manter o Bahia longe do seu campo de ataque. Outra das artimanhas de Léo para travar o Esquadrão é a marcação alta, dificultando a saída de bola dos zagueiros tricolores.

Possíveis mudanças nos times de Bahia e Remo

É justamente nesse setor que mora a maior dúvida de Ceni para escalar a equipe nesta noite. Ramos Mingo foi negociado com o América-MEX e não faz mais parte do elenco tricolor, o que abre uma vaga no lado esquerdo da zaga para atuar ao lado de David Duarte. O problema é que o único zagueiro canhoto disponível no elenco é o jovem Luiz Gustavo. Com isso, Rogério deve improvisar e utilizar um defensor destro. Kanu, Marcos Victor e Marco Moreno disputam a titularidade. O meio de campo também terá uma mudança: Jean Lucas deve entrar na vaga de Erick, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O Remo tem dois desfalques pelo mesmo motivo: Edson Fernando e Marcelinho. Para a vaga de Marcelinho, a tendência é que o zagueiro Matheus Alexandre seja escolhido pelo técnico Léo Condé para ocupar a posição. Já a ausência de Edson não deve ser tão sentida, já que Patrick é o titular da posição e deve mais uma vez iniciar entre os 11.

Num confronto que tem sido tão emblemático neste ano, o Bahia tentará vencer para vingar os fortes golpes desferidos pelo Remo em 2026. Para isso, Ceni precisará coçar a cabeça e preparar as mãos para desatar um nó amarrado há algum tempo e que incomoda bastante a torcida tricolor.

Ficha técnica e prováveis escalações