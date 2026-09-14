Contra algoz em 2026, Bahia pode engrenar caminhada rumo ao G-3

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Depois de três derrotas para o Remo em 2026, duas delas que custaram a eliminação da Copa do Brasil, o Esporte Clube Bahia terá a chance de superar os traumas da temporada com um triunfo nesta segunda-feira, 14, resultado que pode recolocar o time no G-4.

Válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o confronto contra a equipe paraense será disputado na Arena Fonte Nova, com início às 20h.

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Apesar do retrospecto negativo contra o Remo, o Bahia de Rogério Ceni chega embalado após vencer três partidas consecutivas e estabelecer uma sequência de 10 jogos sem perder – invencibilidade que vem desde maio.

Atualmente com 43 pontos, o Bahia terá a chance de ultrapassar o Fluminense, quarto colocado com 45 pontos e um jogo a mais. No entanto, um triunfo contra o time comandado por Léo Condé pode fazer com que o time sonhe com voos ainda mais altos.

De olho no G-3

Vencendo o Remo, o Bahia chegaria a 46 pontos e empataria com a pontuação do Athletico Paranaense, mas seguiria atrás do time comandado por Odair Hellmann, que tem 13 vitórias – uma a mais que o Bahia vai ter se vencer nesta segunda-feira.

Contudo, os times se enfrentam em um confronto direto na Arena da Baixada no próximo domingo, 20. Ou seja, um resultado positivo nesse jogo vai render ao Bahia a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo.

Desafio

Além da boa fase, o torcedor tricolor pode se sentir otimista por outro fator importante: o retrospecto fora de casa.

Diferentemente do ano passado, quando o Bahia foi o sexto pior visitante do torneio, com apenas três triunfos longe de Salvador, a campanha fora de casa neste Brasileirão é ainda melhor do que na Arena Fonte Nova.

Como mandante, o Bahia conquistou 21 pontos, com cinco vitórias, seis empates e duas derrotas. Já como visitante, o Tricolor Baiano somou 22 pontos, divididos entre seis vitórias, quatro empates e três derrotas.

No entanto, o time de Rogério Ceni terá pelo frente o quinto melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o Athletico registrou oito vitórias, quatro empates e somente uma derrota em seus domínios.