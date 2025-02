Com mudanças, Bahia é escalado para pegar a Juazeirense pelo Nordestão

Jogadores do Bahia são recepcionados com festa pela turma tricolor em Juazeiro - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

O Bahia já está definido pelo técnico Rogério Ceni para o compromisso frenta a Juazeirense, marcado para logo mais às 19h, no Adauto Moraes, em Juazeiro válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

Para o segundo jogo da Lampions, o time tricolor vem com mudanças em relação ao último Ba-Vi pelo Campeonato Baiano.



Marcos Felipe retorna ao gol no lugar de Danilo Fernandes. Na zaga, David Duarte assume a vaga de Kanu. Na lateral-esquerda, Rezende foi escalado no posto de Luciano Juba.

No meio de campo, Caio Alexandre e Everton Ribeiro descansam e dão os lugares para Acevedo e Erick. Já no setor de ataque, Tiago e Everaldo serão os titulares, enquanto Ademir e Lucho ficaram em Salvador.

Com isso, o Esquadrão de Aço vai a campo no norte do estado com: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Rezende; Acevedo, Erick, Jean Lucas e Cauly; Tiago e Everaldo.

Com o andamento da rodada, o Bahia ocupa momentâneamente a vice-liderança do grupo B do Nordestão, com três pontos somados. Na estreia, o time azul, vermelho e branco goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 0, na Arena Fonte Nova.