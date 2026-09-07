Corinthians elimina Cruzeiro e enfrenta Bahia na semi do Brasileirão

O suspense acabou - o Bahia, primeiro classificado, já sabe quem será o adversário na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Depois de eliminar o Palmeiras em uma classificação histórica, as Mulheres de Aço terão pela frente o Corinthians, maior campeão da competição, na disputa por uma vaga na final.

As Brabas confirmaram a classificação nesta segunda-feira, 7, ao vencerem o Cruzeiro por 3 a 1 no Canindé, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final. Thaís Ferreira, Tamires e Jhonson marcaram para o Corinthians, enquanto Marília descontou para as Cabulosas.

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A equipe paulista já havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte, com gol de Vic Albuquerque nos acréscimos do segundo tempo.

Mulheres de Aço fizeram história contra o Palmeiras

O Bahia chega à semifinal embalado pela maior campanha de sua história no Brasileirão Feminino. O time comandado por Felipe Freitas eliminou o Palmeiras nas quartas de final após dois empates por 1 a 1, primeiro na Arena Fonte Nova e depois na Arena Barueri.

Bahia e Palmeiras pelo Brasileirão - Foto: Divulgação I EC Bahia

A vaga foi decidida nos pênaltis, com as Mulheres de Aço vencendo por 5 a 4 e defesa decisiva da goleira Yanne na cobrança de Tainá Maranhão. Gica, Isa Fernandes, Tati, Wendy e Cássia converteram para o Tricolor.

Com a classificação, o Bahia se tornou o primeiro clube nordestino a alcançar as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino A1 no atual formato.

Bahia e Palmeiras pelo Brasileirão - Foto: Divulgação I EC Bahia

Corinthians busca oitavo título

Para chegar à final, no entanto, o desafio será grande. O Esquadrão terá que superar as atuais campeãs e a equipe mais vitoriosa da história da competição, que soma sete títulos do Brasileirão Feminino, conquistados em 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Agora, as Brabas seguem em busca do oitavo troféu nacional e chegam à semifinal após vencerem o Cruzeiro nos dois jogos das quartas de final.

Semifinais definidas

Além de Corinthians x Bahia, a outra semifinal será entre Flamengo e São Paulo. O Rubro-Negro eliminou a Ferroviária, enquanto o São Paulo deixou o Grêmio pelo caminho.

Entre os quatro semifinalistas, apenas Corinthians e Flamengo já foram campeões do Brasileiro Feminino. O Flamengo busca o segundo título, enquanto Bahia e São Paulo tentam uma conquista inédita.

Bahia e Palmeiras pelo Brasileirão - Foto: Divulgação I EC Bahia

Para o Bahia, o confronto com o Corinthians representa mais uma chance de ampliar uma campanha já histórica. Depois de superar o Palmeiras, as Mulheres de Aço agora encaram o maior campeão do país para tentar chegar pela primeira vez à decisão do Brasileirão Feminino.

Campeões do Brasileiro Feminino