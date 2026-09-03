Éverton Ribeiro vira reforço para o Bahia após mais de um mês fora

O meia Éverton Ribeiro estará de volta à disposição do técnico Rogério Ceni no Bahia após mais de um mês fora por lesão. O capitão e camisa 10 treinou normalmente com o restante do grupo nesta quinta-feira, 3, e pode retornar aos gramados neste sábado, 5, contra o Bragantino, pelo Brasileirão.

Éverton Ribeiro não entra em campo pelo Bahia desde 29 de julho, no empate em 0 a 0 contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O meia passou por um procedimento para tratar dores nas costas, ficou de fora para recuperação e na última semana passou a treinar de maneira parcial. Nesta quinta-feira decretou o seu retorno definitivo.

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Em agosto, o Portal A TARDE antecipou o planejamento do Bahia de ter Everton Ribeiro contra o Internacional, no último domingo, 30, ou contra o Bragantino. O planejamento do clube constava que Éverton Ribeiro sequer ficasse fora de combate por um mês, cenário que, conforme a apuração, segue dentro do cronograma estabelecido.

Éverton Ribeiro estava afastado desde o final de julho, quando foi submetido a uma infiltração/bloqueio na região sacroilíaca. O procedimento foi realizado após o aumento da intensidade das dores crônicas na região lombar, que vinham sendo relatadas pelo jogador desde maio, antes da Copa do Mundo. O tratamento não envolveu cirurgia.

O Bahia atuou desfalcado por Éverton Ribeiro nas últimas quatro partidas, com empates contra Vasco e Chapecoense, e triunfos diante de Vitória e Internacional. Ao otodo, o Tricolor ostenta nove jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro.

Treino para enfrentar o Bragantino

Nesta quinta-feira (3), o elenco do Bahia começou o dia no auditório e assistiu ao tradicional vídeo de correção, com erros e acertos cometidos na rodada anterior, contra o Internacional.

Já no campo 2, debaixo de muita chuva, o grupo foi dividido em três equipes para um treino técnico. Um time, já posicionado dentro do espaço, era obrigado a cumprir um número de passes até ter o direito de finalizar, enquanto o “adversário” era composto por um trio. E assim, após o chute ou a perda da posse, o exercício seguia na outra metade do espaço delimitado (time x trio).

Após uma pausa, a comissão técnica levou os atletas para o campo 1 e realizou um treinamento tático em espaço aberto. No fim, alguns jogadores ainda aprimoraram finalizações em uma das metas. Outros atletas, na outra trave, fizeram um treino específico técnico.

Com o retorno de Éverton Ribeiro, somente o goleiro Léo Vieira e o atacante Mateo Sanabria seguem como desfalques.

O Bahia visita o Bragantino neste sábado, 5, às 16h, no Estádio Cicero Souza de Marques, em Bragança Paulista.