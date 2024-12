Influenciador se desculpa após ato de violência: "Nada justifica"

Ciro Alê esteve envolvido em polêmica no último domingo, 8 - Foto: Divulgação

O influenciador digital Ciro Alexandre Silva dos Santos, conhecido como Ciro Alê, utilizou as redes sociais para se pronunciar após um episódio de agressão ocorrido no último domingo, 8, na Central de Atendimento ao Sócio (CAS) do Esporte Clube Bahia. O incidente aconteceu antes do jogo contra o Atlético-GO, no dia em que o Tricolor garantiu o retorno à Copa Libertadores após 35 anos.

Ciro, que acompanhava sua mãe de 75 anos, afirmou ter perdido o controle ao ouvir uma resposta ríspida da atendente. A confusão começou porque sua mãe foi impedida de entrar no estádio devido à ausência do check-in obrigatório para sócios. Segundo ele, o procedimento não pôde ser realizado a tempo.

“Sei que nada justifica a agressão e nada justifica a violência, mas acabei reagindo a algo que ouvi. Minha mãe é uma senhora de 75 anos que não consegue usar WhatsApp e e-mail. Há 72 horas antes do jogo tentei fazer o check-in pra ela, mas não estava mais disponível. Mesmo assim, ela foi ao jogo e acabou sendo barrada. Mandaram a gente ir ao CAS para resolver", explicou.

No local, a atendente teria sugerido a compra de um ingresso com 50% de desconto, o que, segundo Ciro, não era uma opção viável para sua mãe. "Minha mãe tentou resolver e falou que não tinha dinheiro. A atendente falou: ‘Problema é seu’. Eu dei um soco na cabine e pedi para que respeitasse ela, 'por favor'. Foi uma reação de stress. Acabei cortando meu braço e me machucando", relatou o influenciador.

Após o incidente, Ciro foi atendido pela equipe médica e prestou esclarecimentos às autoridades. Ele se mostrou arrependido pelo comportamento: "Me arrependo do que fiz, mas foi no momento de forte emoção. Queria pedir desculpas à atendente, porque, por mais que ela tenha agido de forma ríspida, jamais poderia ter feito o que fiz. Peço desculpas ao clube pela minha ação, mas foi uma reação errada".

Bahia repudia o caso

Em nota oficial, o Esporte Clube Bahia repudiou o episódio de violência e declarou total apoio à colaboradora envolvida no caso.

“O dia de ontem, que deveria ser marcado apenas pela celebração da conquista da vaga para a Libertadores de 2025, foi infelizmente manchado por um lamentável episódio de violência. Antes do início da partida contra o Atlético-GO, o sócio do Esporte Clube Bahia SAF, Ciro Alexandre Silva dos Santos, protagonizou um ato de violência contra uma funcionária do Clube", informou o Tricolor.