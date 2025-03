Invicto há cinco jogos no Ba-Vi, Ceni vê Bahia mais forte

Ceni valoriza evolução do Bahia, mas mantém cautela após vitória sobre o Vitória - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni destacou a evolução do elenco do Bahia após a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, neste domingo, 16, na Arena Fonte Nova. O resultado ampliou a invencibilidade do Esquadrão sobre o maior rival para cinco partidas, sendo duas na atual temporada e três em 2024.

Questionado sobre a diferença entre o time atual e o que enfrentou o Vitória no ano passado, Ceni ressaltou que a equipe está mais estruturada e fisicamente preparada. “Mudou uma coisa básica. O meio de campo que entrou hoje, nas trocas, é bem diferente daquele time. Erick, Nestor e Michel não existiam naquela época. Acho que também estamos mais preparados fisicamente do que naquela época do ano passado”, analisou o treinador.

Apesar do triunfo convincente, Ceni pregou cautela para o jogo da volta. Ele enfatizou que, mesmo com um elenco mais forte e equilibrado, o confronto segue em aberto. “Uma melhora de elenco te dá mais chances de sair vencedor ao final. Mas repito, é só um primeiro jogo. Não tem nada definido. Sabemos o grau de dificuldade que é jogar na casa do adversário”, alertou.

A partida decisiva acontece no próximo domingo, 23, no Barradão. O Bahia joga pelo empate para conquistar o bicampeonato estadual, enquanto o Vitória precisará reverter a desvantagem para voltar a levantar a taça.