Jacobina x Bahia: onde assistir e prováveis escalações

- Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O time Sub-20 do Bahia terá a oportunidade de vencer a primeira pelo Baianão. Logo mais às 18h30, o time alternativo do Esquadrão visita o lanterna Jacobina, no Estádio José Rocha, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.

O Tricolor de Aço vem de derrota em casa para o Atlético de Alagoinhas e precisa se reabilitar. A equipe ocupa a 8ª posição na tabela de classificação, com um ponto.

Vindo de duas derrotas seguidas, o Jacobina é o lanterna da competição e ainda não pontuou. O Jegue terá a oportunidade de se recuperar diante da sua apaixonada torcida.

Como o time principal está prestes a voltar da pré-temporada na Espanha, essa será a última vez que o time comandado por Leonardo Galbes vai atuar pelo estadual.

A equipe terá o desfalque do zagueiro Marcos Victor, que sofreu uma pancada na cabeça e cumprirá o protocolo de concussão cerebral, onde ficará cinco dias fora das atividades. No ataque, Juninho deve ir para o banco e Everton assume a vaga.

Além de momento difícil em campo, o Jegue da Chapada vive problemas em relação aos bastidores. Logo após o revés contra o Jacuipense em casa, Rafael Damasceno renunciou ao cargo de diretor de futebol do clube após 12 anos.

Em relação ao time, o técnico Laécio Aquino não contará com o lateral-esquerdo Zeca, lesionado.

Ficha técnica:

Provável escalação do Bahia: Gabriel Souza; Kauã Davi, Daniel, Fred Lipert e Ryan; Sidney, Jota e Vitinho; Ruan Pablo, Tiago e Everton. Técnico: Leonardo Galbes.

Provável escalação do Jacobina: Nilton; Caio Pinho, Hugo, Victor Ramon e Puca; Bandeira, Bruno Henrique e Guilherme Ivo; Dioguinho, Vitor Santos e Bruno Nunes. Técnico: Laécio Aquino.

Onde assistir: A partida terá transmissão exclusiva da TVE Bahia (TV aberta e Youtube)