“Me entristece”: Ceni desabafa após atuação desastrosa do Bahia

O Esporte Clube Bahia “não viu a cor da bola” na derrota para o Flamengo, neste domingo, 18, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Rogério Ceni reconheceu a péssima atuação da equipe.



Durante a entrevista coletiva, o treinador afirmou que o primeiro tempo contra o Flamengo foi o pior desde sua chegada ao Bahia.

Me entristece o nível de jogo que tivemos hoje Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Nunca vi um primeiro tempo com 27% de posse de bola em 200 e poucos jogos aqui. Foi nosso pior primeiro tempo em matéria de construção [...] Tivemos até chances, mas todas em contra-ataque, nenhuma em velocidade. O adversário dificultou, mas nós também jogamos muito abaixo”, lamentou o comandante tricolor.



Ceni também destacou que a equipe produziu pouco em relação ao que havia sido trabalhado nos treinamentos e demonstrou dificuldades para neutralizar as jogadas do adversário, mesmo quando tinha superioridade numérica em determinados setores do campo. Além disso, apontou a falta de competitividade física como um dos principais problemas do Bahia na derrota por 3 a 0.

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Fazia muito tempo que não perdíamos um jogo assim. Não apresentamos futebol para ganhar o jogo em momento nenhum Ceni - treinador do Bahia

O treinador ainda ressaltou que o Bahia não conseguiu impor seu ritmo nem fazer o Flamengo correr sem a bola, o que favoreceu o estilo de jogo da equipe carioca.



“Não fizemos o Flamengo sofrer, não tivemos a bola. Se eles não correrem para trás e ficarem sempre com a bola, é o que eles fazem melhor. A parte física só se sobressaiu pelo fato de eles terem 74% de posse de bola no primeiro tempo. Se você não fizer o Flamengo correr atrás de você, ele vai ficar muito confortável. A deficiência técnica fez aparecer mais a deficiência física. Em quase todos os jogos conseguimos conectar bem os passes, até contra o Palmeiras fizemos isso. Mas hoje não conseguimos nada em matéria de construção. Sem a bola, você não cansa o time adversário”, destacou o técnico do Bahia.



Ceni mira reação contra o Santos para manter Bahia na briga

Apesar da atuação apática na derrota para o Flamengo, Rogério Ceni garantiu que seguirá trabalhando para que o Bahia conquiste a melhor posição possível no Brasileirão 2026 e assegure a classificação para a Libertadores pelo terceiro ano consecutivo. Para o treinador, o próximo compromisso, contra o Santos, será importante para a recuperação da equipe.



“Agora começa a ser uma batalha difícil, porque Santos, Atlético-MG e Cruzeiro venceram. O Santos foi a 45 pontos e é nosso próximo adversário, fora de casa. Temos que estancar a sangria o mais rápido possível e tentar trazer pontos da Vila Belmiro”, pontuou o comandante tricolor.



Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 24, às 21h, para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.