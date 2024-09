Querido por Bielsa, preterido por Ceni: a situação de Lucho no Bahia

Luciano Rodríguez marcou o terceiro gol do Bahia na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Luciano 'Lucho' Rodríguez, apelidado de "novo Suárez" pelos torcedores uruguaios, enfrenta uma fase de adaptação e desafios no Esporte Clube Bahia. Querido por Marcelo Bielsa, técnico da Seleção Uruguaia, Lucho chegou ao clube baiano cercado de expectativas, mas a realidade até agora tem sido marcada por minutos limitados em campo sob o comando de Rogério Ceni. Em dez partidas disputadas pelo Tricolor, o atacante soma apenas 235 minutos jogados — o equivalente a cerca de dois jogos e meio completos. Ainda assim, Lucho já marcou dois gols, mesmo saindo do banco de reservas em nove oportunidades.

Com a recente declaração sobre seu desejo de ganhar mais minutos e a dificuldade de começar no banco, o uruguaio reconheceu o esforço que tem feito para se firmar no elenco titular do Bahia. "Eu fico feliz pelos dois gols que marquei saindo do banco, mas é claro que, se Rogério me escalar como titular, eu vou entregar meu máximo para ajudar a equipe", comentou Lucho, após a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, quando marcou o terceiro gol da partida.

Apesar da versatilidade — Lucho afirma se sentir confortável jogando tanto pelas pontas quanto por dentro —, Ceni tem optado por utilizá-lo esporadicamente, e muitas das vezes entrando como um substituto de Cauly, atuando pelo meio. O uruguaio foi titular apenas uma vez, na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, quando foi substituído logo no início do segundo tempo, acumulando 62 minutos naquela partida.

No domingo, 15, após o triunfo sobre o Galo, Rogério Ceni afirmou, durante coletiva, que qualquer jogador do elenco pode vir a se tornar titular da equipe: "Briga saudável todo dia no treino. [...] Quem provar mais nos treinos vai ter mais minutos em campo".

A situação no Bahia contrasta com as expectativas de Marcelo Bielsa, que demonstrou confiança no potencial de Lucho desde sua saída do Liverpool do Uruguai. Antes mesmo do acerto com o Esquadrão, o treinador da seleção uruguaia sugeriu que o atacante buscasse uma liga mais competitiva para acelerar seu desenvolvimento, vendo no futebol brasileiro uma grande oportunidade. “Marcelo [Bielsa] sempre me incentivou a buscar ligas mais competitivas, e acredito que tomei a decisão correta vindo para o Brasil. O nível aqui é muito alto, e isso vai me ajudar a crescer como jogador", revelou Lucho em sua chegada ao Bahia.

No entanto, essa mesma competitividade parece ter gerado um conflito em relação ao seu condicionamento físico. Em conversa com Bielsa, durante a última Data Fifa, Lucho foi aconselhado a perder peso, especialmente massa muscular, para ganhar mais agilidade em campo, um requisito importante para os atacantes no esquema do técnico argentino.



“Quando cheguei ao Brasil, acabei ganhando massa muscular, mas Marcelo prefere que os atacantes sejam mais leves para sermos mais rápidos no um contra um", explicou o atacante, ressaltando que o aumento de peso foi consequência do estilo de treinamento mais intenso no Brasil, e não uma exigência direta do Bahia.