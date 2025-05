Sem Gilberto, Bahia inicia preparação visando o Nacional

Bahia treina visando o Nacional e busca vaga antecipada na Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após o quinto triunfo consecutivo sem sofrer gols, o elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira, 5, no CT Evaristo de Macedo, de olho no compromisso pela Libertadores. Ainda sem Gilberto, O grupo iniciou os trabalhos para enfrentar o Nacional, do Uruguai, nesta quarta-feira, 7, às 19h, na Arena Fonte Nova, em duelo que pode garantir o Tricolor de Aço nas oitavas de final de forma antecipada.

Em virtude das fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana de Salvador, o treinamento ocorreu no recém inaugurado campo de grama de grama sintética do CT.

O técnico Rogério Ceni comandou um trabalho tático de 10 contra 10 para os jogadores que aturaram menos de 45 minutos na partida de sábado. Atletas da base participaram da atividade. Em seguida, o treinador comandou um trabalho técnico com o grupo.

Os demais jogadores fizeram trabalho regenerativo. Desfalque de última hora na partida deste sábado, 3, o lateral-direito Gilberto ficou na academia e não treinou com o restante do grupo. O elenco volta a treinar na terça-feira, 6, também pela manhã, no CT Evaristo de Macedo.