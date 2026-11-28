Com passagem pelo Esporte Clube Vitória, o ex-meia Jádson Rodrigues voltou a chamar atenção nas redes sociais neste sábado, 28. Durante uma transmissão ao vivo no TikTok, o ex-jogador, de 43 anos, apareceu com uma ferida na testa, comentou sobre o consumo de bebidas alcoólicas e relatou uma conversa com a mãe envolvendo comportamento violento.

Na live, Jádson afirmou que "gosta de bater" e reproduziu um suposto conselho recebido da mãe sobre o assunto.

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“Eu falei para a minha mãe assim: ‘Mãe, eu gosto de bater’. Aí a minha mãe falou assim: ‘Meu filho, se você gosta de bater, bata, mas bata direito, entendeu?’. É verdade, p****! Estou falando sério. Aí a minha mãe falou assim: ‘Filho, não agarra no pescoço, bate na bunda”, contou.

Jadson tá o puro suco kkkk https://t.co/OdYIWNrHlf — Felipe (@Felipecabral90) November 28, 2026

O ex-atleta também comentou sobre o consumo de bebidas alcoólicas e relacionamentos amorosos. Ao falar com os seguidores, desaconselhou o consumo de vodca e sugeriu que eles permanecessem solteiros.

“Não beba vodca, vodca é o demônio, demônio. Não beba. Isso aí é do capeta. E na moral, também não se envolvam com ninguém não, tá? Fica solteiro aí, fica de boa, entendeu? Fica solteiro, fica de boa”, disse.

Prisão por suspeita de violência doméstica

A transmissão voltou a repercutir o nome de Jádson após o ex-jogador ter sido preso em 8 de agosto, em Cambé, no Paraná, por suspeita de violência doméstica. Segundo o depoimento da esposa à polícia, os dois tiveram uma discussão e o ex-meia teria segurado o pescoço dela com as duas mãos, em uma tentativa de enforcamento. O boletim de ocorrência, divulgado pela RPC, também registrou marcas da suposta agressão.

Na ocasião, Jádson afirmou que “foi uma briga de marido e mulher, mas faz parte”. Ele negou ter agredido a companheira e foi liberado no dia seguinte, 9 de agosto, para responder ao caso em liberdade. A mulher formalizou um pedido de medidas protetivas e passou por procedimento para constatação de lesão corporal.

Jádson em ação pelo Vitória na temporada 2022 - Foto: Pietro Carpi | EC Vitória

Carreira de Jádson e passagem no Vitória

Revelado pelo Athletico, Jádson construiu uma longa carreira no futebol europeu, onde defendeu o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Depois, retornou ao Brasil para atuar por São Paulo e Corinthians, clube pelo qual viveu momentos de destaque e conquistou títulos. O ex-meia também teve passagens pelo futebol chinês e pelo Avaí.

Em 2022, foi anunciado como reforço do Vitória, após o rebaixamento do clube baiano à Série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, deixou o Rubro-Negro antes mesmo do início da competição nacional. Ao todo, disputou 12 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

Pela Seleção Brasileira, entrou em campo oito vezes, com um gol e uma assistência. O ex-jogador também integrou os elencos que disputaram a Copa América de 2011 e a Copa das Confederações de 2013.