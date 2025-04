Bidou! Atacantes estão regularizados e já podem estrear no Vitória

Os atacantes Erick e Léo Pereira estão aptos para estrear pelo Leão da Barra - Foto: Divulgação / EC Vitória

O Vitória terá duas novas opções para a estreia na Série A. Os atacantes Erick e Léo Pereira foram regularizados junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o registro nacional de jogadores.

Com isso, dois estão à disposição para a partida contra o Juventude, marcada para este sábado, 29, às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, válido pela primeira rodada do Brasileirão 2025. Os atletas embarcaram para o Sul com a delegação rubro-negra.



Esta será a segunda passagem de Erick pelo Leão da Barra. O jogador de 27 anos tem 32 partidas disputados pelo rubro-negro baiano, com três gols marcados e duas assistências na equipe entre 2018 e 2019. Ele vem de empréstimo junto ao São Paulo e assinou vínculo até o fim de 2025.

Já Léo Pereira estava no CRB nas duas últimas temporadas. Por lá fez 14 gols e deu 10 assistências em 92 partidas. Além disso, o atacante ajudou o clube alagoano a conquistar dois títulos estaduais. O ponta esquerda foi cedido pelo clube alagoano até o fim da Série A com passe fixado.