Buscando encerrar jejum de oito anos, técnico do Vitória projeta final do Baianão Feminino

Bahia e Vitória empataram em 3 a 3 na partida de ida da decisão do Campeonato Baiano Feminino 2026, realizada na última quinta-feira, 12, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Agora, as Leoas vivem a expectativa de encerrar um jejum de oito anos e voltar a levantar a taça do estadual.

Ao portal A TARDE, nesta sexta-feira, 13, Rodrigo Campos, treinador da equipe feminina profissional do Vitória, definiu os primeiros 90 minutos da decisão como equilibrados e afirmou que a dificuldade encontrada já era esperada pelo elenco.

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"Tivemos duas semanas de preparação entre a semifinal e a final, tempo que foi suficiente para treinarmos as estratégias que iremos usar nas finais. Entramos em campo com o objetivo de, pelo menos, empatar, para podermos decidir o título na nossa casa. Deu certo!", celebrou.

Tendo vencido todas as partidas até a final, as Rubro-Negras conquistaram em campo o direito de decidir o torneio diante de sua torcida. Segundo Rodrigo, jogar a partida decisiva em casa sempre foi um dos objetivos do clube, que reconhece a força do Barradão e o apoio dos torcedores na busca pelo título.

"Conquistamos a primeira colocação geral na primeira fase do campeonato com muito esforço, tudo isso para contar com o apoio do nosso torcedor, sabendo da importância que ele tem e da força que pode nos transmitir para conquistarmos esse título", avaliou.

Jogo de ida da decisão do Campeonato Baiano Feminino 2026 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Preparação para o clássico

Ba-Vi, ou Vi-Ba, protagoniza as decisões do Baianão Feminino pela quarta vez consecutiva. Reconhecendo o peso de disputar o principal clássico do estado em uma decisão, Rodrigo avaliou que o título será definido nos detalhes.

"Clássicos são equilibrados, e sabemos que esse título será definido nos detalhes. Acredito que será um jogo com poucos espaços e oportunidades para os dois times."

Como diferencial para os 90 minutos finais, o comandante rubro-negro aposta na força individual das jogadoras para surpreender o rival.

"Espero que nossa equipe e nossas individualidades prevaleçam nos duelos que teremos em campo, para sairmos com a conquista do tricampeonato."

Jogo de ida da decisão do Campeonato Baiano Feminino 2026 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Treinador convoca torcida para decisão

Com a vantagem de decidir em casa, o Vitória espera contar com o apoio da torcida no Barradão. Rodrigo Campos reforçou o convite aos rubro-negros e demonstrou confiança na conquista do título.

"Agora, junto com o nosso torcedor, acreditamos muito que poderemos conquistar o tricampeonato. Esperamos todos vocês lá no domingo! Vamos juntos em busca dessa conquista!"

Vitória busca encerrar jejum desde 2018

O Vitória chega à decisão em busca de uma conquista que não alcança desde 2018. As Leoas fizeram a melhor campanha do Campeonato Baiano Feminino e terão a oportunidade de disputar o título diante de sua torcida.

O desempenho rubro-negro antes da final foi marcado por números expressivos. Em oito partidas, o Vitória venceu todas, marcou 81 gols e sofreu apenas dois. Entre os resultados elásticos da campanha está a goleada por 24 a 0 sobre o Barcelona de Ilhéus, nas quartas de final.

O empate da última quinta-feira representou o primeiro jogo sem vitória da equipe na competição. Apesar disso, as Leoas seguem invictas na competição.

Rodrigo também destacou a confiança das atletas para a partida decisiva. Segundo ele, o elenco está focado na possibilidade de levantar a taça diante da torcida rubro-negra.

"As atletas estão confiantes e focadas, acreditando muito que podemos conquistar o título da competição."

Decisão

A bola rola para as Leoas da Barra e as Mulheres de Aço no próximo domingo, 15, às 17h (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador. Após o empate por 3 a 3 no primeiro confronto, quem vencer fica com o título do Campeonato Baiano Feminino 2026.