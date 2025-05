Carpini valoriza empate contra o Grêmio: “Ponto importante”

Carpini valorizou empate com o Grêmio - Foto: Reprodução / Youtube

O técnico do Vitória, Thiago Carpini, valorizou o empate do Rubro-Negro baiano diante do Grêmio na partida no Barradão neste domingo, 27. O jogo terminou em 1 a 1 e com o ponto o Leão da Barra chegou aos 6 conquistados e se manteve fora da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Leão pode entrar no Z-4 da Série A caso o Santos vença o Bragantino em partida que começou às 20h30.

O time da casa começou atrás no placar e encerrou a primeira etapa em desvantagem. No segundo tempo, com as mexidas e uma mudança de postura, as chances apareceram e a igualdade veio.

“Como todos os pontos conquistados na séria A, esse foi um ponto importante. A gente entende que hoje era muito importante ter somado os três pontos e nós jogamos pra isso. Na minha opinião nós competimos muito, fomos um time muito aguerrido”, disse o treinador em coletiva de imprensa após a partida.

“Pela maneira que foi, por termos saído atrás do placar e por ter força e maturidade para buscar o ponto, eu acho que foi válido. Agora vamos descansar durante a semana porque é importante e eles estão precisando muito” acrescentou Carpini.

O treinador ainda fez uma análise do comportamento de sua equipe em cada tempo do jogo. “No primeiro tempo, a única bola do adversário foi a bola parada, onde nós tivemos uma sequência de erros que precisamos ajustar. A gente conseguiu se posicionar bem diante deste adversário. No segundo tempo o jogo ficou um pouco mais aberto, e é natural que a gente se exponha mais tentando o empate. A gente abriu um pouco mais os espaços, mexeu de maneira mais ofensiva e proporcionou ao adversário a fazer o segundo gol”, avaliou.

O Vitória voltará à campo no Campeonato Brasileiro da Série A no próximo sábado, 3, contra o Ceará, ás 18h30 na Arena Castelão.