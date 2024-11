Com treino técnico-tático, Carpini esboça time para pegar o Corinthians

Elenco rubro-negro em atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória realizou trabalhos técnico-táticos na Toca do Leão com foco no importante compromisso contra o Corinthians, marcado para este sábado, 9, às 16h30, no Barradão, válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

Leia mais:

Os trabalhos foram iniciados nesta quarta-feira, 6, com fortalecimento muscular na academia e exercícios físicos comandados pelo preparador físico Caio Gilli. Logo depois, o técnico Thiago Carpini e sua comissão comandaram as ações e dividiram as atividades em duas partes.

Na primeira parte, o assistente Estephano Djian orientou os jogadores no trabalho técnico, que aprimoraram finalizações a gol com cruzamentos, além de enfrentamentos de ataque contra defesa, com três jogadores contra dois.

Na sequência, Carpini reuniu o grupo no campo do miniestádio Bebeto Gama do CT e separou os prováveis titulares. Ele orientou os jogadores com um quadro magnético e aplicou o treinamento tático em campo aberto, onde promoveu situações de jogo. Os substitutos dos suspensos Lucas Esteves e William Oliveira foram testados.

Esteves participou do treino técnico e completou as atividades aprimorando a parte física. Caio Vinícius fez tratamento da lesão muscular e exercícios com restrições na academia de musculação.

O grupo retorna a labuta na tarde desta quinta-feira, 7, no CT Manoel Pontes Tanajura.