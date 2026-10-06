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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Ex-jogador do Vitória é o novo técnico de equipe do Benfica

Profissional defendeu o Leão da Barra entre 2013 e 2016

João Grassi
Por
Gramado do Barradão
Gramado do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Atacante com passagem importante no Esporte Clube Vitória, William Henrique agora inicia uma nova trajetória no futebol. O ex-jogador de 34 anos virou técnico no Benfica-Ateitis.

A Benfica-Ateitis FA é a primeira academia de futebol privada da Lituânia, sediada em Vilnius, funcionando como escola parceira licenciada do Benfica, um dos principais clubes de Portugal.

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“Estou muito feliz em obter essa oportunidade! Agora oficialmente treinador da equipe Benfica Ateitis Group 2017. Com o propósito de ensinar e orientar esses novos talentos para desenvolver e evoluir um bom futebol. Obrigado meu Deus pela oportunidade”, publicou.

William Henrique será responsável pela formação do grupo de crianças nascidas no ano de 2017.

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Passagem de William Henrique no Vitória

Apelidado pela torcida rubro-negra de 'Pica-Pau', William Henrique foi contratado pelo Vitória em 2013. Após atuar emprestado por Botafogo-BA e ao ASA, ganhou espaço com o técnico Ney Franco no segundo semestre.

Seguiu no clube para a temporada 2014, mas voltou a ser emprestado em 2015, quando passou por Ventforet Kofu, do Japão, e Joinville.

William Henrique pelo Vitória
William Henrique pelo Vitória - Foto: AFP e Reprodução | Instagram

Já no seguinte, em 2016, ficou no Vitória até junho e se transferiu para o Ceará. No total, foram 67 jogos com a camisa rubro-negra e nove gols marcados, além de duas assistências distribuídas.

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