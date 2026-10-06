Ex-jogador do Vitória é o novo técnico de equipe do Benfica

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Atacante com passagem importante no Esporte Clube Vitória, William Henrique agora inicia uma nova trajetória no futebol. O ex-jogador de 34 anos virou técnico no Benfica-Ateitis.

A Benfica-Ateitis FA é a primeira academia de futebol privada da Lituânia, sediada em Vilnius, funcionando como escola parceira licenciada do Benfica, um dos principais clubes de Portugal.

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“Estou muito feliz em obter essa oportunidade! Agora oficialmente treinador da equipe Benfica Ateitis Group 2017. Com o propósito de ensinar e orientar esses novos talentos para desenvolver e evoluir um bom futebol. Obrigado meu Deus pela oportunidade”, publicou.

William Henrique será responsável pela formação do grupo de crianças nascidas no ano de 2017.

Passagem de William Henrique no Vitória

Apelidado pela torcida rubro-negra de 'Pica-Pau', William Henrique foi contratado pelo Vitória em 2013. Após atuar emprestado por Botafogo-BA e ao ASA, ganhou espaço com o técnico Ney Franco no segundo semestre.

Seguiu no clube para a temporada 2014, mas voltou a ser emprestado em 2015, quando passou por Ventforet Kofu, do Japão, e Joinville.

William Henrique pelo Vitória - Foto: AFP e Reprodução | Instagram

Já no seguinte, em 2016, ficou no Vitória até junho e se transferiu para o Ceará. No total, foram 67 jogos com a camisa rubro-negra e nove gols marcados, além de duas assistências distribuídas.