FORÇA EM CASA!
Vitória não sofreu gols contra times da parte de baixo no Barradão
Leão da Barra terá a lanterna Chapecoense como próximo adversário
O Esporte Clube Vitória terá um contexto favorável para voltar a vencer no Brasileirão. Diante da lanterna Chapecoense, o time de Jair Ventura recebe outro adversário da parte de baixo da tabela no Barradão, cenário em que costuma se impor.
Considerando os jogos como mandante na Série A, o Vitória derrotou seis dos sete adversários que ocupam a segunda metade da classificação. A exceção foi o Corinthians, quando empatou por 0 a 0. Com isso, não levou gols em nenhum desses confrontos.
Ainda existem os casos de São Paulo (10º colocado) e Coritiba (9º colocado), equipes que são as piores colocadas na primeira parte da tabela. Jogando em seus domínios, o Leão da Barra também superou ambos (2x0 e 4x1).
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Vitória vs times da 2ª metade no Barradão
- Vitória 2x0 Remo (19º colocado);
- Vitória 1x0 Mirassol (15º colocado);
- Vitória 0x0 Corinthians (14º colocado);
- Vitória 2x0 Internacional (18º colocado);
- Vitória 1x0 Vasco (16º colocado);
- Vitória 1x0 Botafogo (12º colocado);
- Vitória 1x0 Grêmio (17º colocado);
- Vitória x Chapecoense (20º colocado) - pendente;
- Vitória x RB Bragantino (11º colocado) - pendente.
Próximo jogo do Vitória
Agora diante do 20º colocado, o Vitória tenta voltar a somar três pontos na Série A, na 29ª rodada.
A partida contra os catarinenses está marcada para às 20h desta quarta-feira, 7, no Barradão, em Salvador.