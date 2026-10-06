Vitória não sofreu gols contra times da parte de baixo no Barradão

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O Esporte Clube Vitória terá um contexto favorável para voltar a vencer no Brasileirão. Diante da lanterna Chapecoense, o time de Jair Ventura recebe outro adversário da parte de baixo da tabela no Barradão, cenário em que costuma se impor.

Considerando os jogos como mandante na Série A, o Vitória derrotou seis dos sete adversários que ocupam a segunda metade da classificação. A exceção foi o Corinthians, quando empatou por 0 a 0. Com isso, não levou gols em nenhum desses confrontos.

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Ainda existem os casos de São Paulo (10º colocado) e Coritiba (9º colocado), equipes que são as piores colocadas na primeira parte da tabela. Jogando em seus domínios, o Leão da Barra também superou ambos (2x0 e 4x1).

Vitória vs times da 2ª metade no Barradão

Vitória 2x0 Remo (19º colocado);

Vitória 1x0 Mirassol (15º colocado);

Vitória 0x0 Corinthians (14º colocado);

Vitória 2x0 Internacional (18º colocado);

Vitória 1x0 Vasco (16º colocado);

Vitória 1x0 Botafogo (12º colocado);

Vitória 1x0 Grêmio (17º colocado);

Vitória x Chapecoense (20º colocado) - pendente;

Vitória x RB Bragantino (11º colocado) - pendente.

Kayzer em Vitória 1x0 Mirassol - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo jogo do Vitória

Agora diante do 20º colocado, o Vitória tenta voltar a somar três pontos na Série A, na 29ª rodada.

A partida contra os catarinenses está marcada para às 20h desta quarta-feira, 7, no Barradão, em Salvador.