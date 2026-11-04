Grande empresa de varejo assume gestão das lojas do Vitória

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As Lojas Oficiais do Esporte Clube Vitória estão passando por uma reformulação estrutural e de gestão. De acordo com o Leão, os estabelecimentos agora passam a ser administrados pelo Grupo EA9, especializado em gestão de varejo.

Em comunicado publicado no site oficial, o Vitória afirma que a mudança faz parte de um projeto de reestruturação da operação comercial do clube, "com o objetivo de ampliar o acesso do torcedor aos produtos oficiais e oferecer uma experiência de compra à altura da história rubro-negra".

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A partir desta sexta-feira, 6, as lojas do Barradão e do Shopping Paralela voltam a funcionar normalmente, enquanto a do Shopping Capemi segue aberta. O atendimento do Sou Mais Vitória acontece nos três estabelecimentos, com exceção para a venda de ingressos.

Segundo o Vitória, as demais lojas devem retomar as atividades nas próximas semanas, com um “novo conceito visual e arquitetônico”. Além do Rubro-Negro, o Grupo EA9 também opera a rede de lojas oficiais do Corinthians.

Lojas oficiais do Vitória abertas