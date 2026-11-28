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O Esporte Clube Vitória anunciou, na manhã deste sábado, 28, que os ingressos destinados à torcida rubro-negra para a partida contra o Santos estão esgotados. A comercialização dos bilhetes e os check-ins realizados pelos sócios do Sou Mais Vitória (SMV) preencheram todos os lugares disponíveis para o público mandante no Barradão.

O confronto será disputado neste domingo, 29, às 16h, e marcará o último jogo do Leão da Barra em casa na temporada. Ainda há ingressos disponíveis para a torcida visitante.

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Para os rubro-negros que não conseguiram garantir entrada pelos setores convencionais, o Mirante Rubro-Negro surge como uma alternativa para acompanhar a partida no estádio.

Mirante Rubro-Negro é opção para o jogo

O espaço estará aberto neste domingo e poderá receber tanto sócios do Sou Mais Vitória quanto torcedores não associados. Com vista para o campo, o Mirante oferece outra possibilidade de acompanhar o confronto entre Vitória e Santos.

O ingresso custa R$ 20 por pessoa e poderá ser adquirido diretamente na portaria do evento. O acesso será realizado ao lado da Chácara Vidigal Guimarães.

A abertura do espaço amplia as opções para os torcedores que desejam acompanhar o último compromisso do Vitória no Barradão em 2026.