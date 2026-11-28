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O Esporte Clube Vitória recebe o Santos neste domingo, 29, pela última partida que será disputada no Estádio Manoel Barradas em 2026. Já garantido na Série A de 2027, o Rubro-Negro busca encerrar uma sequência negativa contra o Peixe, que não perde no estádio há 13 anos e detém grande aproveitamento recente no 'Santuário'.

O Vitória perdeu os últimos cinco confrontos contra o Santos no Barradão. A última vitória aconteceu em 17 de novembro de 2013, quando Dinei e Maxi Biancucchi marcaram no triunfo por 2 a 0, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela temporada, o Leão terminou na quinta colocação, sua melhor campanha no formato dos pontos corridos.

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Embora o Santos não seja o time com maior sequência invicta em número de jogos contra o Vitória como visitante — posto ocupado pelo Corinthians —, o Alvinegro Praiano tem aproveitamento de 100% no Barradão desde 2014, em um total de cinco duelos.

Já o Timão soma seis jogos invictos em Salvador no período, apenas um a mais que o rival paulista, mas o recorte inclui uma partida disputada na Arena Fonte Nova.

Últimos confrontos

O encontro mais recente entre as equipes no Barradão aconteceu pela 10ª rodada do Brasileirão de 2025. Na ocasião, o Santos venceu por 1 a 0, com gol de Guilherme.

Naquele mesmo campeonato, porém, o Vitória conseguiu derrotar o Santos na Vila Belmiro. Com gol de Matheuzinho, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, conquistou seu primeiro triunfo como visitante na competição e alcançou uma vitória inédita sobre o Peixe fora de casa.

1 de 2 Vitória 0x1 Santos - Brasileirão 2018 | Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

2 de 2 Vitória 2x0 Santos - Brasileirão 2013 | Foto: Felipe Oliveira | EC Vitória

Vitória x Santos em Salvador

Vitória 0x1 Santos - Série A 2025

Vitória 0x1 Santos - Série A 2018

Vitória 0x2 Santos - Série A 2017

Vitória 2x3 Santos - Série A 2016

Vitória 0x1 Santos - Série A 2014

Vitória 2x0 Santos - Série A 2013

Vitória 4x2 Santos - Série A 2010

Vitória 2x1 Santos - Copa do Brasil 2010

Vitória 6x2 Santos - Série A 2009

Vitória 1x0 Santos - Série A 2008

Vitória 1x2 Santos - Série A 2004

Vitória 2x0 Santos - Série A 2003

Vitória 1x1 Santos - Série A 2001

Vitória 1x3 Santos - Série A 1998

Vitória 2x0 Santos - Série A 1997

Próximo encontro

Vitória e Santos voltam a se enfrentar às 16h deste domingo, 29, pela 37ª rodada do Brasileirão, no Barradão.