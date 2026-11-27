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Às vésperas do jogo contra o Santos, o zagueiro, que vem sendo titular absoluto do Esporte Clube Vitória, Carlos de Menezes Júnior 'Cacá', deu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 27, na sala de imprensa do estádio Manoel Barradas (Barradão).

Questionado sobre resultados abaixo do esperado, apesar do ótimo desempenho como mandante, o jogador destacou a perda de atletas por lesão com um dos fatores que afetaram o planejamento do Leão.

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“Tivemos bastante desfalques. em alguns momentos decisivos tivemos lesões, tivemos que jogar com jogadores improvisados em algumas posições. Muitas vezes aí vimos Jamerson na lateral direita, então, acho que o time entregou o máximo que podia.”

O Vitória tenta manter o desempenho que apresentou na goleada contra o Internacional, na segunda-feira, 23, por 5 a 2. O rubro negro está matematicamente garantido na Série A, após empate por 1 a 1 entre Corinthians e Atlético-MG, e ainda briga por uma vaga na Sulamericana.

Qual a próxima meta do leão?

O Leão, pela primeira vez na história do atual modelo do Campeonato Brasileiro, com 20 clubes e 38 rodadas, que existe desde 2006, se manteve na elite do futebol nacional por 4 temporadas consecutivas.

Cacá comentou que a meta é chegar a Sulamericana e que todo o elenco comemorou o empate do Galo com o Corinthians, que garantiu a permanência do clube na primeira divisão, mas mantêm os pés no chão para os últimos jogos do ano.

“Depois desse último jogo entre eh, Corinthians e Atlético Mineiro, né, foi um momento de felicidade para todos nós do grupo. Nossa busca é conquistar a vaga na Sul-Americana e ganhar esses próximos dois jogos. Ganhando esses dois jogos eu não tenho dúvida nenhuma que a Sul-Americana vai vir.”

Disputa por titularidade na defesa do leão

O Leão da Barra vem, nos últimos jogos, variando bastante a sua dupla de zagueiros, mas atuou, nas últimas duas partidas, com Cacá e Emanuel Brítez, ambos destros.

Carlos comentou que a disputa é saudável e que incentiva o desempenho individual dos atletas.

“disputa saudável sempre tem que ter, gerar esse desconforto, né, no companheiro que tá ali. Acaba que treina mais, a pessoa fica mais focada ali.”