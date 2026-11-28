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O auxiliar técnico João Antônio Santos será o responsável por comandar o Esporte Clube Vitória diante do Santos, neste domingo, no Barradão. Ele substituirá Rafael Lacerda, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e fará sua estreia à frente de uma equipe na Série A do Campeonato Brasileiro.

João Antônio nasceu em Yokohama, no Japão, mas é naturalizado brasileiro. Formado em Educação Física pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), acompanha Rafael Lacerda desde a passagem pelo Amazonas, em 2022. O profissional também possui as licenças C, B e A da CBF Academy.

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Desde então, trabalhou ao lado de Lacerda no ABC, Vila Nova e Atlético-GO. Também teve experiências como treinador no Londrina e no Rolândia, ambos do Paraná.

No currículo, acumula títulos estaduais conquistados com Amazonas e Vila Nova, além de participações em campanhas de acesso nas Séries C e B do Campeonato Brasileiro.

Experiências como treinador

Apesar de atuar principalmente como auxiliar técnico, João Antônio já assumiu o comando de equipes em partidas oficiais durante a trajetória com Rafael Lacerda.

Em 2023, quando trabalhava no Amazonas, dirigiu a equipe no empate por 2 a 2 com o Operário-PR, em 21 de maio, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

No ano seguinte, voltou a comandar o time amazonense. Em 5 de setembro de 2024, esteve à frente da equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Paysandu, fora de casa, pela 25ª rodada da Série B.

Vitória x Santos

Vitória e Santos se enfrentam às 16h deste domingo, 29, pela 37ª rodada do Brasileirão, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.