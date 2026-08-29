Jair nega ter atingido teto no Vitória: "Não tem covarde aqui"

Unindo a sequência do BaVi, da derrota contra o Vasco na Copa do Brasil e da derrota do Vitória por 2 a 0 para o Atlético-MG, na noite deste sábado, 29, na Arena MRV, o técnico Jair Ventura sentiu ainda mais a pressão sobre o time - mas, para ele, seu trabalho não atingiu um limite no comando rubro-negro. Durante a coletiva pós-jogo, o treinador garantiu que não pretende desistir diante da má fase.

O revés em Belo Horizonte foi o terceiro consecutivo do Leão na temporada. Antes de perder para o Galo, a equipe havia sido derrotada pelo Vasco, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e pelo Bahia, no clássico disputado pelo Campeonato Brasileiro.

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Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Para defender o trabalho, Jair relembrou resultados importantes obtidos desde que assumiu o clube, como o título da Copa do Nordeste e as classificações sobre Flamengo e Athletico-PR na Copa do Brasil.

"Eu sou o mesmo que levou o título depois de 16 anos na Copa do Nordeste, sou o mesmo treinador que eliminou o Flamengo e o Athletico-PR. Sou a mesma pessoa. Se eu achar que, por causa de três jogos, não consigo mais extrair desse grupo, eu seria um covarde. Então, acho que não bateu no teto", afirmou.

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Apesar da defesa enfática, o treinador reconheceu que precisa apresentar uma resposta rapidamente. Jair recordou que já teve o trabalho questionado durante o Campeonato Baiano e disse confiar em uma nova recuperação.

"Eu tenho que dar uma resposta. As pessoas esperam momentos assim para fazer perguntas assim. Enquanto eu tiver a chance de reverter, eu vou reverter. Já não pediram a minha cabeça no Campeonato Baiano? E eu reverti ou não? Então, tem que fazer de novo", declarou.

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Jair também admitiu que os resultados recentes são incompatíveis com a dimensão do Vitória. Segundo ele, assumir a responsabilidade pelas derrotas não significa abandonar o trabalho.

"Estou em um time gigante, e time gigante não pode perder. Quando perde, a gente assume a responsabilidade. Mas não tem covarde aqui para pedir para sair e falar que bateu no teto. Enquanto eu estiver aqui, vou lutar para fazer o melhor para eles", garantiu.

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Treinador contesta recorte

A postura defensiva do Vitória também entrou em discussão. Nos últimos três jogos, o Rubro-Negro permitiu 61 finalizações aos adversários. Contra o Atlético-MG, mesmo diante de uma escalação alternativa do Galo, o primeiro chute do Leão na direção do gol aconteceu somente aos 42 minutos do segundo tempo, em uma tentativa de Erick.

Questionado sobre o que poderia fazer para corrigir o desempenho coletivo, Jair afirmou que a solução passa pelo trabalho diário e citou mudanças realizadas nas partidas contra Vasco e Atlético-MG.

"Vamos trabalhar. A gente se fechou contra o Vasco para melhorar e se fechou hoje para melhorar", resumiu.

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O treinador, no entanto, demonstrou incômodo quando foi informado de que o Vitória acumula quatro derrotas nos cinco jogos disputados após a pausa da Copa do Mundo. Jair contestou o recorte e lembrou que os pontos conquistados anteriormente permanecem importantes para a situação do clube na Série A.

"Por que o corte do retorno do campeonato? Por que esse corte? E antes da Copa, não serve? Jogou fora? Os pontos que conquistamos foram quando? Acabaram os pontos? A gente está na zona de rebaixamento? A postura de hoje vai melhorar", rebateu.

Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Agora, o Vitória volta todas as atenções para o confronto decisivo contra o Vasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em São Januário, o Rubro-Negro precisará vencer no Barradão por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente à semifinal.