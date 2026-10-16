E.C.VITÓRIA
Meia do Vitória revela incômodo com tabu antes de jogo fora de casa
Atleta disse que o elenco todo não está confortável com a atual situação
O meio-campista Caíque Gonçalves, do Esporte Clube Vitória, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 16, na sala de imprensa do Barradão, em Salvador (BA), às vésperas do confronto decisivo contra o Corinthians, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Durante a entrevista, o atleta do Leão da Barra comentou que esta semana foi utilizada para “correção de erros pontuais que vinham acontecendo em partidas fora de casa” antes de viajar a São Paulo para o duelo contra o Corinthians.
Elenco incomodado por não vencer fora de casa
Além do comentário sobre a preparação, o meio-campista ainda destacou que todo o elenco estaria incomodado com o tabu de não vencer fora de casa que o Rubro-Negro vem passando.
“Todo mundo está bem incomodado com a situação de não ganhar fora de casa, mas estamos trabalhando muito, inclusive o mental, para conseguir nos ajustarmos dentro de campo”, revelou Caíque.
O atleta ainda fez questão de destacar o papel importante da psicóloga do clube, Maíra Ruas, para “tirar esse peso (de não vencer fora de casa) das costas”.
Caíque explica queda de rendimento do Vitória no segundo tempo
Ainda durante a coletiva de imprensa, o meio-campista rebateu as críticas que diziam que o Vitória teria uma queda de rendimento durante o segundo tempo das partidas.
“Acham que estávamos mal fisicamente, mas não era. Nós queremos que o jogo acabe rápido, recuamos, esquecemos do jogo e tomamos o empate ou a virada”, desabafou Caíque.
Além disso, o atleta prometeu que “nos cobramos dentro do campo e melhoramos; isso nunca mais vai acontecer”.
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Quando será o próximo jogo do Vitória?
O Vitória visita o Corinthians nesta segunda-feira, 19, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em duelo direto na luta contra o Z-4 da Série A.
O Leão da Barra ocupa a 12ª posição do Brasileirão, com 36 pontos conquistados — quatro a mais do que o clube paulista, primeiro clube fora da zona de rebaixamento do certame, mas com a mesma pontuação do 17º colocado.