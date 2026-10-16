Meia do Vitória revela incômodo com tabu antes de jogo fora de casa

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O meio-campista Caíque Gonçalves, do Esporte Clube Vitória, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 16, na sala de imprensa do Barradão, em Salvador (BA), às vésperas do confronto decisivo contra o Corinthians, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante a entrevista, o atleta do Leão da Barra comentou que esta semana foi utilizada para “correção de erros pontuais que vinham acontecendo em partidas fora de casa” antes de viajar a São Paulo para o duelo contra o Corinthians.

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Elenco incomodado por não vencer fora de casa

Além do comentário sobre a preparação, o meio-campista ainda destacou que todo o elenco estaria incomodado com o tabu de não vencer fora de casa que o Rubro-Negro vem passando.

“Todo mundo está bem incomodado com a situação de não ganhar fora de casa, mas estamos trabalhando muito, inclusive o mental, para conseguir nos ajustarmos dentro de campo”, revelou Caíque.

O atleta ainda fez questão de destacar o papel importante da psicóloga do clube, Maíra Ruas, para “tirar esse peso (de não vencer fora de casa) das costas”.

Caíque Gonçalves, meio-campista do Vitória - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Caíque explica queda de rendimento do Vitória no segundo tempo

Ainda durante a coletiva de imprensa, o meio-campista rebateu as críticas que diziam que o Vitória teria uma queda de rendimento durante o segundo tempo das partidas.

“Acham que estávamos mal fisicamente, mas não era. Nós queremos que o jogo acabe rápido, recuamos, esquecemos do jogo e tomamos o empate ou a virada”, desabafou Caíque.

Além disso, o atleta prometeu que “nos cobramos dentro do campo e melhoramos; isso nunca mais vai acontecer”.

Quando será o próximo jogo do Vitória?

O Vitória visita o Corinthians nesta segunda-feira, 19, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em duelo direto na luta contra o Z-4 da Série A.

O Leão da Barra ocupa a 12ª posição do Brasileirão, com 36 pontos conquistados — quatro a mais do que o clube paulista, primeiro clube fora da zona de rebaixamento do certame, mas com a mesma pontuação do 17º colocado.