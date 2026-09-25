São Paulo pode ter reforço de peso para confronto contra o Vitória

O Esporte Clube Vitória pode ter uma tarefa ainda mais difícil no seu segundo jogo após a pausa para a Data FIFA, contra o São Paulo, duelo que acontece no dia 10 de outubro. Isso porque o time paulista deve ter o retorno de Lucas Moura, ídolo da equipe, que se recupera de uma lesão sofrida em maio deste ano, no empate por 2 a 2 com o Esporte Clube Bahia.



O camisa 7 do São Paulo evoluiu de forma significativa na recuperação da cirurgia no tendão de Aquiles, segundo informação do UOL. O prazo para o retorno do jogador estava estimado para a reta final de novembro, o que pode acontecer com quase um mês de antecedência.



De acordo com a reportagem, a avaliação interna no São Paulo é de que não houve uma tentativa de apressar o processo, mas que o jogador conseguiu evoluir bem devido ao cuidado do clube no período de recuperação.

Idade avançada não foi impeditivo para a recuperação

Ainda segundo o UOL, o ortopedista responsável pela cirurgia de Lucas, Doutor Moisés Cohen, minimizou o peso da idade no processo. Aos 34 anos, Lucas conseguiu avançar na recuperação em um ritmo que chamou a atenção do especialista.

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Para o futebol, parece velho, mas ele é muito jovem, biologicamente falando. A idade não foi diferencial, a dedicação dele foi diferencial. Se tivesse 50, valeria a conversa. Doutor Moisés Cohen - Ortopedista

Lucas vinha de outro período complicado antes da ruptura do tendão de Aquiles. Pouco antes da partida contra o Bahia, o atacante havia retornado aos gramados depois de quase dois meses afastado por causa de duas fraturas nas costelas.

Agora, o planejamento do São Paulo é que ele não esteja à disposição para o clássico contra o Santos e para a viagem a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, após a Data Fifa.



O jogador deve retornar aos gramados diante do Vitória. A execução da ideia ainda depende da evolução nos próximos treinamentos e da liberação dos departamentos médico e físico.

Veja os próximos compromissos do Vitória

O time de Jair Ventura aproveita o período de pausa para a Data FIFA para treinar e recuperar alguns dos seus jogadores que estão lesionados neste momento.



A equipe volta a campo somente no dia 7 de outubro, às 20h, quando recebe a Chapecoense no Barradão. O confronto é visto como decisivo para a permanência de Jair Ventura como treinador.



Depois disso, o Vitória viaja a São Paulo para encarar o São Paulo no Morumbis, jogo que acontece às 21h do dia 10 de outubro.