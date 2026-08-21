E.C.VITÓRIA
Titular do Vitória está fora do BaVi e preocupa para Copa do Brasil
Jogador é peça importante no elenco rubro-negro
Peça importante no elenco do Esporte Clube Vitória, Gabriel Baralhas está fora do clássico contra o Bahia desde domingo, 23, pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista já havia sido desfalque no último compromisso do Leão.
Baralhas tem uma fissura óssea e por isso não fica à disposição do técnico Jair Ventura. De acordo com o setorista Marcello Góis, o camisa 44 deve ficar afastado das próximas três partidas do Vitória.
Com isso, o volante de 27 anos deve perder também o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, além do compromisso diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão.
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Vitória x Bahia
Sem Baralhas, o Vitória recebe o Bahia às 16h do próximo domingo, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.