Titular do Vitória está fora do BaVi e preocupa para Copa do Brasil

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Peça importante no elenco do Esporte Clube Vitória, Gabriel Baralhas está fora do clássico contra o Bahia desde domingo, 23, pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista já havia sido desfalque no último compromisso do Leão.

Baralhas tem uma fissura óssea e por isso não fica à disposição do técnico Jair Ventura. De acordo com o setorista Marcello Góis, o camisa 44 deve ficar afastado das próximas três partidas do Vitória.

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Com isso, o volante de 27 anos deve perder também o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, além do compromisso diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão.

Vitória x Bahia

Sem Baralhas, o Vitória recebe o Bahia às 16h do próximo domingo, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.