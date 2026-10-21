Vitória confirma time alternativo sem Jair Ventura para o Baianão 2027

O Esporte Clube Vitória vai repetir, no ano que vem, a estratégia adotada na temporada de 2026, quando disputou boa parte do Campeonato Baiano com uma equipe alternativa. O planejamento foi confirmado pelo presidente Fábio Mota.

Durante entrevista no Conselho Técnico do Campeonato Baiano, nesta quarta-feira, 21, Fábio Mota afirmou que o time do Baianão será formado por atletas da base e alguns contratados especificamente para a competição, além de que o treinador Jair Ventura não estará à beira do gramado.

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"Nosso planejamento para o Campeonato Baiano é o mesmo do ano passado. O treinador não será o treinador do principal e o time não será o principal", iniciou Fábio Mota.

O responsável por comandar a equipe alternativa nesta temporada foi o auxiliar técnico Rodrigo Chagas, que deve fazer a mesma função em 2027.

Calendário apertado e BaVi com time principal

O dirigente relembrou que o calendário do futebol nacional será afetado pela Copa do Mundo Feminina 2027. Segundo ele, é inviável utilizar o elenco principal em quatro competições — Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro — além da possibilidade de disputar a Copa Sul-Americana.

"O Campeonato Baiano começa na segunda semana de janeiro, os atletas do Vitória vão estar de férias. A ideia é jogar toda a primeira fase com o Sub-20 e com atletas que a gente vai contratar especificamente para o Baiano. Não tem como, é humanamente impossível você jogar Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro com a mesma equipe", pontuou.

Fábio Mota durante o Conselho Técnico do Campeonato Baiano - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

No entanto, Mota disse que o Vitória deve utilizar seus principais atletas no clássico contra o Bahia. Conforme o dirigente, essa decisão será tomada se o rival adotar a mesma estratégia.

"O Vitória só deve entrar de verdade nos BaVis, se assim o Bahia entender que vai entrar com a equipe principal. Durante o Campeonato Baiano todo, o Vitória vai jogar com o Sub-20, dar minutagem aos meninos para que eles possam aparecer. Em função do calendário, não tem como começar com a equipe principal", concluiu.