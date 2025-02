Vitória em alta: derrota do Fortaleza mantém Leão no topo

Rodrigão marcou o gol que garantiu a vitória do Altos-PI sobre do Fortaleza - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@altosoficial)

O Vitória tem motivos de sobra para comemorar na noite desta terça-feira, 11. Além de vencer o Ferroviário por 2 a 1 e assumir provisoriamente a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, o Rubro-Negro viu o Fortaleza, equipe que dependia apenas de si para retornar à primeira posição, perder para o Altos, do Piauí, e cair para a segunda colocação nesta terceira rodada da competição.

O Tricolor cearense chegou a abrir o placar com José Welison, mas viu Lucas Reis empatar o confronto e o atacante Rodrigão, ex-jogador do Vitória e conhecido da torcida rubro-negra, balançar as redes e garantir o triunfo para o Jacaré.

O resultado ainda sacramentou uma vaga no G-4 para o Altos, que chegou aos quatro pontos somados em três partidas. O Vitória, com sete, é o líder do Grupo A e, além disso, vive uma sequência positiva de 15 jogos sem perder. A invencibilidade foi pauta na coletiva do técnico Thiago Carpini, que exaltou o momento invicto, mas apontou que as "oscilações" entre jogos é motivo de "incômodo interno" no clube.