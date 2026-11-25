"É TEMPO DE VIRADA"
Vitória lança camisa especial para virada do ano; saiba onde comparar
Peça foi produzida pela marca própria do Rubro-Negro
O Esporte Clube Vitória lançou, nesta quarta-feira, 25, a tradicional camisa especial para a virada do ano. Sob o mote “É Tempo de Virada”, o clube anunciou a novidade por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. A peça já está disponível nas lojas oficiais.
Produzida sob a marca própria do Rubro-Negro, a camisa é predominantemente branca, com detalhes dourados e a imagem de um pequeno leão estampado na parte superior das costas. O modelo também traz texturas que remetem a uma rede de gol de futebol, além de detalhes dourados na gola e nas mangas.
O lançamento marca uma nova fase do clube na produção de materiais esportivos, após o encerramento do contrato com a Volt Sport.
A camisa especial custa R$ 299,99.
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Onde comprar a camisa do Vitória?
A peça está disponível nas lojas oficiais do Vitória, localizadas no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, e no Shopping Paralela, em Salvador.
Até o momento, o clube não anunciou a venda on-line do modelo.