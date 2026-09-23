Vitória leva três gols no primeiro tempo e perde em casa no Sub-17

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O Esporte Clube Vitória recebeu o Fortaleza em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta terça-feira, 22, o Leãozinho perdeu por 3 a 1 no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

O Vitória sofreu très gols em apenas 22 minutos do primeiro tempo, marcados por Passarinho, Yarlley e Nicolas. O Rubro-Negro correu atrás do prejuízo na segunda etapa, mas conseguiu apenas diminuir com Cauan Henrique.

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Para o duelo, o técnico Jeanderson Santana escalou sua equipe com Mateus Pedro; Dátolo (Jeanderson), Arthur (Samuel), Geovane e Cauan Henrique; Luiz Guilherme, Luís Gustavo (Silas) e Yuri Conca (Dieguinho); Ygor Luan (Yarlen), Erick Kauã (José Jean) e Júlio César.

Classificação e próximo jogo do Vitória

Com o resultado, o Vitória segue na 18ª posição do Brasileirão Sub-17, com 10 pontos. A equipe rubro-negra venceu apenas três partidas, empatou uma outra e perdeu 14 jogos disputados na competição.

O próximo compromisso será diante do SSA FC, no sábado, 26, às 10h30, em jogo válido pelo Campeonato Baiano da categoria. O confronto acontecerá novamente no CT do Barradão, em Salvador.