E.C.VITÓRIA
Vitória quebrou invencibilidade histórica do Corinthians; relembre
Leão mira repetir resultado obtido há nove anos atrás
Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Corinthians sustenta grande histórico quando é mandante nos duelos entre as equipes. O Leão da Barra só venceu uma partida em 26 disputadas contra o Timão no estado de SP.
Apesar do passado positivo, o Corinthians hoje vive situação delicada e acumula apenas a 17ª melhor campanha em casa na Série A de 2026. Além disso, a equipe paulista vem de oito derrotas seguidas e entrou de vez na briga contra o rebaixamento.
Como a distância na tabela é de apenas quatro pontos, o novo embate entre Corinthians e Vitória se tornou um verdadeiro confronto direto. A partida válida pela rodada 31 está marcada para segunda-feira, 19, às 20h, na Neo Química Arena.
Para afastar seu time da parte de baixo da classificação, o treinador Jair Ventura pode se inspirar em uma grande vitória conquistada justamente naquele estádio. Relembre abaixo:
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Vitória encerra invencibilidade histórica do Corinthians
A temporada de 2017 foi a mais marcante dos últimos anos para o Corinthians, quando se sagrou campeão do Paulistão, do Campeonato Brasileiro e ainda emendou sequência de 34 jogos sem perder. O responsável por encerrar essa invencibilidade? O Vitória.
Além dessas 34 partidas sem derrotas, o Corinthians de 2017 foi o clube que permaneceu mais partidas invicto na era dos pontos corridos do Brasileirão: um total de 19. No entanto, ao enfrentar o Vitória na 21ª rodada, o Timão foi derrotado pela primeira vez naquele campeonato.
Em plena Neo Química Arena, o Vitória do então técnico Vagner Mancini venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol do atacante Santiago Tréllez. À época, o Leão da Barra brigava contra o rebaixamento e acabaria o torneio na 16ª posição.
Além do tento marcado por Tréllez, o Rubro-Negro chegou a marcar pela segunda vez com o zagueiro Kanu. No entanto, a arbitragem do jogo anulou equivocadamente o lance por impedimento, durante período anterior à implementação do VAR.
Quem jogou?
Vagner Mancini mandou o Vitória a campo com a seguinte formação: Fernando Miguel; Caique Sá, Wallace, Kanu e Juninho; Ramon, Uillian Correia e Yago (Fillipe Soutto); Neilton (Carlos Eduardo), David (Patric) e Tréllez.
O então técnico Fábio Carille, que passou pelo Rubro-Negro em 2025, escalou o Corinthians com: Cássio; Fagner, Balbuena (Jadson), Pedro Henrique e Guilherme Arana (Moisés); Gabriel e Maycon; Clayson, Rodriguinho e Romero (Marquinhos Gabriel); Jô.