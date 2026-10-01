Vitória vende camisa por menor valor entre os 20 times da Série A

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O Esporte Clube Vitória tem o menor preço entre as camisas oficiais dos clubes da Série A. Um levantamento produzido pelo ge comparou os valores cobrados pelos 20 participantes do Brasileirão.

De acordo com o estudo, Vitória e Remo dividem a última posição da lista, com os dois clubes comercializando seus uniformes por R$ 329,99. As equipes também compartilham o mesmo fornecedor de material esportivo: a Volt Sport.

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O levantamento considera o maior preço entre os diferentes modelos masculinos disponíveis nas lojas oficiais dos clubes. Entre os valores máximos encontrados para cada equipe, o preço médio é de R$ 469,39.

Enquanto Vitória e Remo ocupam as últimas posições do ranking, Flamengo (R$ 799,99), Atlético-MG, Corinthians e Vasco (R$ 749,99) aparecem no topo da lista. O estudo considera os descontos aplicados no momento da consulta.

Preço das camisas dos clubes da Série A