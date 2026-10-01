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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Vitória vende camisa por menor valor entre os 20 times da Série A

Levantamento comparou preço dos uniformes dos clubes do Brasileirão

João Grassi
Por
Camisa do Vitória
Camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória tem o menor preço entre as camisas oficiais dos clubes da Série A. Um levantamento produzido pelo ge comparou os valores cobrados pelos 20 participantes do Brasileirão.

De acordo com o estudo, Vitória e Remo dividem a última posição da lista, com os dois clubes comercializando seus uniformes por R$ 329,99. As equipes também compartilham o mesmo fornecedor de material esportivo: a Volt Sport.

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O levantamento considera o maior preço entre os diferentes modelos masculinos disponíveis nas lojas oficiais dos clubes. Entre os valores máximos encontrados para cada equipe, o preço médio é de R$ 469,39.

Enquanto Vitória e Remo ocupam as últimas posições do ranking, Flamengo (R$ 799,99), Atlético-MG, Corinthians e Vasco (R$ 749,99) aparecem no topo da lista. O estudo considera os descontos aplicados no momento da consulta.

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Preço das camisas dos clubes da Série A

  • Posição | Clube | Modelo | Preço | Material esportivo
  • 1º | Flamengo | Jogador | R$ 799,99 | Adidas
  • 2º | Atlético-MG | Jogador | R$ 749,99 | Nike
  • 2º | Corinthians | Jogador | R$ 749,99 | Nike
  • 2º | Vasco | Jogador | R$ 749,99 | Nike
  • 5º | Bahia | Jogador | R$ 599,99 | Puma
  • 5º | Fluminense | Jogador | R$ 599,99 | Puma
  • 5º | Grêmio | Jogador | R$ 599,99 | New Balance
  • 5º | Palmeiras | Jogador | R$ 599,99 | Puma
  • 5º | São Paulo | Jogador | R$ 599,99 | New Balance
  • 10º | Athletico | Jogador | R$ 499,99 | Umbro
  • 10º | Santos | Jogador | R$ 499,99 | Umbro
  • 12º | Cruzeiro | Torcedor | R$ 449,99 | Adidas
  • 12º | Internacional | Torcedor | R$ 449,99 | Adidas
  • 14º | RB Bragantino | Oficial | R$ 429,99 | Puma
  • 15º | Mirassol | Edição Libertadores | R$ 429,90 | Athleta
  • 16º | Botafogo | Masculina | R$ 419,99 | Mizuno
  • 17º | Coritiba | Masculina | R$ 399,99 | Diadora
  • 18º | Chapecoense | Oficial | R$ 359,90 | Kappa
  • 19º | Remo | Jogador | R$ 329,99 | Volt
  • 19º | Vitória | Jogador | R$ 329,99 | Volt
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