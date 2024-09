Vitória visita o São Paulo e tenta manter bom desempenho no 2º turno

Matheusinho, destaque do time, tem formado um trio de ataque efetivo com Osvaldo e Alerrandro - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Na campanha de recuperação do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, o fator coletividade tem sido crucial nos resultados positivos. O equilíbrio entre defesa consistente e ataque eficiente foi determinante nos triunfos do time no segundo turno contra Palmeiras, fora de casa, e Cuiabá, no Barradão.

Um jogador, porém, tem feito a diferença na jornada da equipe no Brasileirão. O meia Matheusinho, camisa 10 ‘de fato e de direito’ do Colossal, é o destaque. Identificado com o clube, a torcida e dois títulos já conquistados no Leão (Série B e Baianão) em seu currículo, o atleta vem mostrando a capacidade de desequilibrar as partidas, o que será fundamental para o Leão vencer o São Paulo, hoje, no Morumbi, pela 24ª rodada.

O jogador, que, do ano passado para cá, já atuou em diversas posições como lateral, ponta e meia, assume atualmente a responsabilidade pela criação ofensiva do Rubro-Negro. E tem correspondido com passes decisivos, dribles e gols. Além disso, cumpre bem as funções táticas defensivas exigidas pelo treinador Thiago Carpini à sua equipe.

Ao lado de Osvaldo e Alerrandro, Matheusinho tem formado um trio ofensivo sólido no segundo turno. Os três jogadores participaram de todos os cinco gols marcados no returno do Brasileirão, que renderam ao Vitória sete pontos de 12 disputados – um aproveitamente de mais de 50%.

No duelo contra o Palmeiras, no Palestra Itália, Osvaldo marcou o primeiro em grande jogada individual e o meia fez o segundo, com passe de Alerrandro. No triunfo sobre o Cuiabá, o cruzamento do gol saiu de jogada ensaiada entre os três jogadores do setor ofensivo e finalização, de cabeça, de Wagner Leonardo. Já no empate contra o Cruzeiro, o atacante Osvaldo marcou o primeiro, de pênalti, e Alerrandro fez uma pintura antológica de bicicleta.

No clássico Ba-V, o único jogo que o Leão perdeu no segundo turno, Matheusinho estava suspenso e, portanto, desfalcou o trio. Em entrevista na semana passada, o meia mostrou maturidade e compromisso com o coletivo, destacando que os resultados positivos sempre resultam do conjunto.

“Eu tento trabalhar nos treinamentos tranquilamente. Sei que tenho responsabilidade, mas todo mundo tem. O conjunto é mais importante do que um só. Então a gente continua nos treinamentos, firme e forte para o conjunto ser forte”, afirmou Matheusinho, que também comentou sobre a sua relação com o clube. “Nunca pensei que ia passar por um momento tão bom na minha carreira. Estou muito feliz, criei identificação com o clube e sigo almejando coisas grandes na minha carreira no Vitória”, disse.

Hoje, o trio ofensivo Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro vai entrar em campo mais uma vez contra o Tricolor buscando pontuar fora de casa. A equipe que iniciará deve ser praticamente a mesma que empatou com o Cruzeiro. A única mudança é o zagueiro Edu na vaga de Neris, que cumpre suspensão por expulsão na partida anterior.

Adversário deve poupar

O adversário do Rubro-Negro deve começar o jogo com um time misto de titulares e reservas, uma vez que vive uma sequência pesada de jogos – pegou Nacional do Uruguai pela Libertadores na última quinta-feira e vai confrontar o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O técnico Luis Zubeldía não contará com o meia Rodrigo Nestor e o atacante Luciano, suspensos, além de Ferreirinha, lesionado. Mas, segundo o comandante do Tricolor, o time que entrará em campo será aquele mais competitivo na busca dos três pontos.

“Meu objetivo é ganhar, com a lucidez que temos de ter com e sem a bola. Os três pontos são importante porque é ter o melhor possível e estar mais acima possível”, falou o treinador do São Paulo, que atualmente é o sexto colocado na tabela com 38 pontos.