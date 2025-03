Volante está de saída do Vitória com destino ao futebol japonês

Val Soares atuou em apenas cinco oportunidades pelo Vitória

O volante Val Soares está de saída do Vitória. O meio-campista acerta os detalhes da rescisão com o rubro-negro baiano para defender um clube do futebol japonês.

A informação foi divulgada inicialmente pelo apresentador Léo Santiago e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.



Em entrevista coletiva realizada após o clássico Ba-Vi da final do Campeonato Baiano no último domingo, 24, o técnico Thiago Carpini admitiu a possibilidade da saída de um volante do elenco principal.

“Sobre saídas, a gente não pensa em possibilidades. Já demos uma filtrada. Talvez tenha mais uma saída de um volante. Mas isso agora vamos fazer uma avaliação com calma do que foi construído até aqui. Estamos contentes com o que o grupo entregou”

Val Soares tem 28 anos e atuou apenas em cinco jogos com a camisa rubro-negra, com um gol marcado e uma assistência dada.

Antes do rubro-negro baiano, passou por Paysandu, Marítimo-POR, Coritiba, Botafogo-SP, Brasil de Pelotas e Internacional.